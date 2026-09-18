Випив каву і заснув: вчені пояснили, чому кофеїн бадьорить не всіх

Одні люди без проблем п’ють каву перед сном, а інші не сплять всю ніч від одного ковтка еспресо / © Credits

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Кофеїн є найпоширенішою психоактивною речовиною у світі: щодня люди випивають понад 2 мільярди чашок кави, не рахуючи коли, енергетиків, шоколаду та інших продуктів із кофеїном. Одні після кави стають бадьорішими й краще концентруються, тоді як інші майже не відчувають ефекту навіть після кількох напоїв.

Про це пише BBC, пояснюючи, чому організм різних людей по-різному реагує на кофеїн.

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Як кофеїн діє на організм

Кофеїн не додає організму енергії у прямому сенсі. Він блокує дію аденозину — речовини, яка поступово накопичується в мозку протягом дня і сприяє появі сонливості. Саме тому після чашки кави людина може відчути себе бадьорішою, хоча втома нікуди не зникає.

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Після вживання кофеїн швидко потрапляє у кров і досягає мозку. Одночасно печінка починає його розщеплювати, а залишки речовини виводяться із сечею.

За словами докторки Мерилін Корнеліс із Northwestern University, цей процес у різних людей може тривати від 6 до 20 годин. Тому людина може не відчути особливого ефекту від першої чашки, але через кілька годин друга порція кофеїну вже здатна спричинити тривожність або внутрішнє напруження.

Чому кава на всіх діє по-різному

Однією з причин є ген CYP1A2, який пов’язаний зі швидкістю розщеплення кофеїну в печінці. Тобто в організмі однієї людини речовина може виводитися швидше, а в іншої — залишатися довше.

На швидкість метаболізму може впливати й походження людини. Дослідження, опубліковане цього року, виявило, що європейці та жителі Південної Америки в середньому швидше розщеплюють кофеїн.

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Втім, генетика — далеко не єдиний фактор. Наприклад, куріння здатне значно прискорювати розщеплення кофеїну — за даними BBC, приблизно на 65%. Саме цим частково може пояснюватися те, що курці іноді вживають більше кави, а після відмови від сигарет звична чашка раптом починає діяти набагато сильніше.

Є й протилежна ситуація: деякі антибіотики, протизаплідні таблетки та інші рецептурні препарати можуть сповільнювати розщеплення кофеїну. У такому разі він довше залишається в організмі, а його ефект може тривати більше часу.

Звичка до кави теж має значення

Люди, які регулярно п’ють каву, поступово стають менш чутливими до кофеїну. Організм адаптується до постійної присутності речовини, тому та сама кількість напою з часом може давати слабший ефект.

Це можна помітити після перерви. Якщо людина кілька тижнів не п’є кави, зміни в мозку, пов’язані з адаптацією до кофеїну, поступово зникають. Тому перша чашка після тривалої перерви може спричинити значно сильнішу реакцію — від відчуття надмірної бадьорості до тремтіння та нервозності.

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На реакцію організму також впливає вагітність. Через гормональні зміни печінковий фермент, який розщеплює кофеїн, працює повільніше, тому речовина може довше залишатися в організмі.

Коли краще не пити каву

Фахівці зі сну часто радять не вживати кофеїн щонайменше за 6 годин до сну. Водночас універсального правила для всіх немає, оскільки швидкість метаболізму та чутливість до кофеїну дуже відрізняються.

Психологиня та експертка зі сну Ліндсі Браунінг радить людям, які лягають спати близько 22:00, розглянути відмову від кофеїну після 14:00. Але вона наголошує, що така рекомендація не може бути однаковою для кожної людини.

Кофеїн може не лише відтермінувати засинання, а й погіршувати якість сну. Тому відсутність очевидного ефекту — наприклад, коли після вечірньої кави людина швидко засинає — ще не обов’язково означає, що напій зовсім не впливає на організм.

Водночас для більшості дорослих головною рекомендацією залишається помірність. Британська система охорони здоров’я радить вагітним жінкам споживати не більш як 200 мг кофеїну на добу — приблизно стільки містять дві чашки фільтр-кави.

Великі дози кофеїну можуть викликати головний біль, тремтіння, прискорене серцебиття, тривожність і проблеми зі сном. Передозування трапляється рідко, а найтяжчі випадки зазвичай пов’язані не зі звичайною кавою, а з концентрованими кофеїновмісними продуктами.

Для любителів кави є й інша новина: багаторічні дослідження пов’язують помірне її споживання з нижчим ризиком деяких серйозних захворювань і дещо більшою тривалістю життя. Водночас такі дослідження показують саме зв’язок, а не доводять, що кава є єдиною причиною цих результатів.

Нагадаємо, багато хто вважає, що приготувати чашку кави дуже просто: насипати мелені зерна, залити водою — і готово. Але саме кількість кави значною мірою визначає, яким буде напій.

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