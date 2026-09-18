Загриз у власному дворі: ведмідь вночі напав на жінку

Ведмідь / © Credits

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У Красноярському краї Росії бурий ведмідь убив 66-річну жінку. Її тіло знайшли вночі біля будинку на краю лісу. Це вже четвертий смертельний напад хижака в регіоні за останні тижні.

Про деталі інциденту повідомляє видання Metro.

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Ведмідь пробрався у двір і загриз жінку: що відомо

Жертву, яку ЗМІ ідентифікують як Людмилу Т., знайшли приблизно за 15 метрів від її оселі у віддаленому селі Верхній Кебеж. Вона жила сама на краю населеного пункту поруч із густим лісом і трохи більше ніж за місяць мала святкувати своє 67-річчя. Слідчі підтвердили, що жінка померла на місці від травм, характерних для нападу дикої тварини.

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За попередніми даними, ведмідь проник на подвір’я вночі 16 вересня, пошкодивши паркан. На дерев’яній стіні під відчиненим вікном будинку залишилися глибокі подряпини. Слідчий комітет не знайшов доказів того, що звір заліз безпосередньо до оселі. Основна версія слідства — жінка почула шум у саду і вийшла на вулицю, де й зазнала нападу.

Водночас джерела в екстрених службах висувають припущення, що Людмила могла просто виглянути у відчинене для провітрювання вікно, і саме тоді хижак її схопив. Точні обставини ще встановлюються. Відомо, що тієї ночі в будинку загиблої перебувала сусідка, яка спала на матраці просто під цим вікном — вона не постраждала. Після нападу тварина втекла, поліція та місцеві мисливці розгорнули її пошуки.

За даними Міністерства природних ресурсів РФ, щороку в країні реєструють від 20 до 30 нападів ведмедів. Посадовці пояснюють часті зустрічі з хижаками тим, що тварини звикають шукати їжу у відкритих сміттєвих баках. Ситуацію загострює і значне зростання популяції бурих ведмедів: за оцінками відомства, 2026 року їхня кількість сягнула майже 307900 особин порівняно зі 130000 1990-го.

Напади ведмедів — останні новини

Нагадаємо, у селі Нижня Апша, що біля Солотвина в Закарпатській області, вночі 1 вересня помітили ведмедя. Тварина блукала вулицями населеного пункту та заходила на подвір’я місцевих жителів.

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У Красноярському краї РФ ведмідь загриз двох жінок, які пішли по гриби. Тіла 67-річної та 73-річної мешканок зі слідами нападу дикої тварини днями знайшли в лісі за кілька кілометрів від селища Підтьосово.

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