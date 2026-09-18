Чи корисні рисові хлібці: експерти пояснили, що насправді відбувається з організмом, коли ви їх їсте

Рисові хлібці низькокалорійні, але користі в них теж небагато / © Unsplash

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Рисові хлібці мають репутацію легкого дієтичного перекусу: вони низькокалорійні, не містять глютену та можуть стати основою для поживнішої закуски. Водночас у звичайних рисових хлібцях мало білка, клітковини та більшості важливих мікроелементів, тому їсти їх без додатків — не найкращий спосіб отримати повноцінний перекус.

Про це йдеться у матеріалі Martha Stewart, де експерти з харчування розібрали склад і користь рисових хлібців.

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Що містять рисові хлібці

Звичайний рисовий хлібець виготовляють із повітряного рису, невеликої кількості солі та іноді додаткових ароматизаторів. Один такий хлібець у середньому містить близько 35 калорій і 7 г вуглеводів, а кількість жиру й білка зазвичай становить менше грама.

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Через простий склад рисові хлібці не можна назвати особливо поживними. Вони можуть бути частиною здорового раціону, але самі собою навряд чи надовго забезпечать відчуття ситості.

Якщо потрібен продукт із більшою кількістю клітковини та поживних речовин, цільнозерновий хліб або вівсянка можуть бути кращим вибором. Водночас рисовий хлібець може стати зручнішою альтернативою солодощам чи іншим ультраобробленим перекусам.

Чи впливають рисові хлібці на рівень цукру

Оскільки рисові хлібці переважно складаються з вуглеводів, після їхнього вживання рівень глюкози у крові може підвищуватися. Особливо це стосується звичайних білих рисових хлібців, які містять мало клітковини.

Збалансованішим варіантом можуть бути хлібці з коричневого цільнозернового рису. Але навіть їх краще поєднувати з продуктами, які містять білок, клітковину та корисні жири.

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Як зробити рисовий хлібець поживнішим

Найпростіший спосіб — не їсти його окремо, а додати поживні компоненти. Наприклад, рисовий хлібець можна поєднати з горіховою пастою та ягодами або з авокадо, паростками чи редискою.

Ще один варіант — додати джерело білка. Для цього підійдуть хумус, кисломолочний сир, тунець або лосось, а до кисломолочного сиру можна додати трохи сальси.

Таке поєднання допомагає зробити перекус ситнішим і забезпечує організм поживними речовинами, яких у самому рисовому хлібці небагато.

На що звертати увагу під час купівлі

Не всі рисові хлібці однакові. У складі ароматизованих варіантів можуть бути доданий цукор і значна кількість солі, тому експерти радять звертати увагу на етикетку.

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Якщо є вибір, варто віддавати перевагу цільнозерновим варіантам із простим складом і без зайвих добавок. Водночас навіть звичайний рисовий хлібець не є «шкідливою» їжею — його користь значною мірою залежить від того, з чим саме його їсти.

Отже, рисові хлібці цілком можуть бути частиною здорового раціону, але сприймати їх як повноцінне джерело поживних речовин не варто. Найкраще вони працюють як хрустка основа для продуктів, багатих на білок, корисні жири, клітковину, овочі або фрукти.

Нагадаємо, вчені розвінчали один з найпопулярніших міфів про приймання їжі після 18:00. Експерти наголошують, що значно важливіше, скільки людина з’їдає, наскільки калорійною є їжа та скільки енергії вона витрачає протягом усього дня.

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