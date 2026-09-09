Ці витрати непомітно спустошують гаманець: 27 способів зберегти гроші

Як економити гроші восени / © Credits

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Після насиченого літа та перед початком осені, нових придбань та різдвяних свят завжди доцільно переглянути свої заощадження та прибрати зайві витрати. Ви маєте чудову можливість провести інвентаризацію власних фінансів та впровадити кілька простих змін задля грамотної економії.

Більше про це розповіла фінансова блогерка Джемма Бьорд для Daily Mail.

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Прості поради для економії грошей: перегляньте свій бюджет у вересні

Для суттєвої економії не обов’язково кардинально змінювати життя. Безліч дрібних побутових звичок, коригування підходу до щотижневих закупівель та щоденних витрат складаються у відчутну суму. Восени ви можете спробувати 27 нових способів економії коштів.

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Перевірте тарифи на комунальні послуги

Зазвичай восени відбувається підвищення тарифів. Ви маєте знати про це заздалегідь. Перевірте, чи немає у вас переплат за попередні місяці, адже це може сильно допомогти у холодні місяці. Якщо у вас є можливість змінити тарифи на вигідніші, зробіть це.

Спустіть повітря з радіаторів опалення

Проводьте цю процедуру щороку перед початком опалювального сезону. Прочистіть батареї від пилу всередині, а потім спустіть з них повітря. Так батареї будуть максимально гарячими, а у вас будуть менші рахунки за комуналку взимку.

Раціональне кип’ятіння води в чайнику

Якщо потрібно приготувати одну або дві чашки чаю, у чайник варто наливати лише відповідний об’єм води. Нагрівання об’єму, розрахованого на вісім чашок, призводить до марного витрачання електроенергії. За місяць може набігти солідна сума в платіжці за електрику.

Скасуйте непотрібні підписки та абонементи

Наприкінці літа доцільно переглянути всі платні послуги, абонементи та підписки. Це можуть бути відвідування відкритих басейнів або сезонні секції, гроші за які продовжують списуватися автоматично. Маленькі регулярні платежі легко випадають з-під контролю.

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Поступовий розподіл витрат на Різдво

Зазвичай на подарунки рідним, друзям та колегам на Різдво йде дуже велика сума коштів. Купівлю подарунків краще розбити на кілька місяців, а не відкладати на грудень. Наприклад, якщо необхідно привітати дев’ятьох людей, варто придбати по три презенти у вересні, жовтні та листопаді. У такому разі в грудні залишиться докупити лише дрібниці. Або ж почніть відкладати кошти на подарунки заздалегідь.

Економія на дитячих іграшках

Дитячі подарунки не обов’язково мають коштувати дорого. Варто переглядати пропозиції на майданчиках на зразок Facebook Marketplace або в благодійних магазинах, де трапляються абсолютно нові ігрові набори чи настільні ігри за доступними цінами.

Ущільнення дверей та вікон від протягів

Перекрийте щілини у віконних та дверних рамах, через які проникає холодне повітря. Це допоможе тримати тепло у квартирі чи будинку та витрачати менше на опалення.

Опалюйте приміщення, якими користуєтеся

Опалювати весь дім цілодобово, якщо частина кімнат порожня, недоцільно. Практичний підхід — вимикати батареї у гостьових або тимчасово нежитлових кімнатах.

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Щорічне технічне обслуговування котла

Осінь — найкращий час для планового сервісу опалювального котла перед початком його інтенсивної експлуатації. Це питання не лише збереження коштів, а й базової безпеки оселі.

Ревізія гардероба перед закупами

Перед поповненням осіннього гардероба варто провести огляд вже наявних речей. Якщо у вас достатня кількість светрів, не купуйте нових. Речі, які ви вже не носите, можна виставити на продаж.

Використовуйте знижки і бонуси

Варто перевірити накопичені бонуси у всіх програмах лояльності (супермаркети, банківські картки тощо), які зібралися за рік. Далі слід оцінити, як саме їх вигідніше реалізувати.

Купуйте одяг на розпродажах

Купівля літніх товарів восени дає змогу суттєво зекономити. Так само зимовий одяг варто купувати влітку. Ви можете зекономити тисячі гривень.

Користуйтеся кешбеком

Майже усі банки мають функцію кешбеку. За рік ви зможете накопичити кілька тисяч гривень.

Чищення та перевірка ринв до морозів

Перед настанням осінньо-зимового періоду слід оглянути екстер’єр будинку, зокрема ринви, карнизи та софіти. Вчасно виконане чищення водостоків запобігає забиванню та подальшому дороговартісному ремонту фасаду чи даху через протікання.

Контролюйте чек у супермаркеті

У деяких супермаркетах можна купувати продукти за допомогою ручного сканера. Це допомагає бачити реальну вартість кошика до підходу до каси, стримує від закидання зайвого та дозволяє чітко дотримуватися запланованого бюджету.

Відмова від кошика під час дрібних закупівель

Якщо ви заходите до магазину лише за макаронами, не беріть кошик. Фізичне обмеження не дозволить набрати зайвих продуктів.

Аналіз банківських виписок за пів року

Аналіз витрат за останні шість місяців дозволяє виявити систематичні фінансові звички. Увагу варто звертати не лише на великі платежі, а й на дрібні регулярні витрати: щоденну каву, доставку їжі, одяг або непомітні підписки. Виявивши ці деталі, можна свідомо ухвалити рішення про їх скорочення.

Заощадження в день отримання зарплати

Ефективне правило — одразу після надходження зарплати сплатити всі обов’язкові рахунки та перерахувати фіксовану суму на заощадження. Всі інші витрати протягом місяця плануються з залишку. Якщо наприкінці місяця залишаються вільні кошти, вони також відправляються до накопичень.

Готуйте відразу великими порціями

Взимку дуже вигідно готувати відразу великими порціями. Якщо духовка вже працює, раціонально приготувати на три-чотири прийоми їжі поспіль. М’ясо є дорогим інгредієнтом, тому його об’єм у стравах можна збільшувати коштом дешевшого овочевого міксу.

Вимикання приладів з розеток

Варто впровадити звичку перевіряти вимикачі та розетки в будинку. Вимикайте все, чим не користуєтеся. Це зекономить вам від кількох сотень до кількох тисяч гривень на рік.

Перевіряйте рахунки та внески до ПФУ

Екватор податкового року — зручний момент для перевірки обсягу коштів, спрямованих на накопичувальні рахунки або до ПФУ. Якщо кошти лежать на звичайному рахунку і з відсотків сплачується податок, доцільно перевести їх на податково ефективніші рахунки.

Перевірка права на державну підтримку

У разі фінансових труднощів не варто нехтувати можливістю отримання пільг чи субсидій. Перевірте, чи маєте ви право на державну допомогу та за потреби скористайтеся такою можливістю.

Відстеження цін на авіаквитки

Під час планування відпочинку варто користуватися сервісами відстеження цін та зберігати гнучкість щодо пункту вильоту. Іноді зміна аеропорту вильоту дає змогу суттєво знизити підсумкову вартість подорожі.

Використовуйте бали, банківські застосунки та знижки

Оплата повсякденних покупок спеціальними кредитними картками дозволяє накопичувати бонуси та ваучери, зокрема, і на авіаквитки. Не нехтуйте цією можливістю економії.

Порівнюйте маршрути у подорожі

Під час пошуку перельотів через агрегатори варто перевіряти всі можливі альтернативні маршрути від різних авіакомпаній.

Економія на готелях

Знайшовши привабливий варіант житла на Airbnb чи Booking, не слід поспішати з бронюванням. Подзвоніть у готель та спитайте вартість номера без бронювання через сервіс. Вона буде нижчою.

Пошук знижок перед купівлею квитків на відпочинок

Перед оплатою атракціонів чи заходів варто перевірити наявність купонів, акцій на офіційних сайтах об’єктів, а також пропозицій від залізничних перевізників або програм лояльності. Проте купувати щось лише через наявність знижки не варто — це дає економію тільки тоді, коли візит планувався заздалегідь.

Економія: останні новини

Нагадаємо, секрет досягнення фінансових цілей та стабільності полягає в плануванні, контролі та регулярних діях. Насамперед важливо розрізняти короткострокові заощадження та довгострокові інвестиції, а також сформувати подушку безпеки на 3–6 місяців.

Для ефективного управління коштами слід вести щоденний облік витрат, обирати депозити з високою ставкою, за можливості продавати непотрібні речі й відкладати решту чи певний відсоток від спонтанних покупок.

Суттєво зменшити витрати допомагають прості щоденні звички. Зокрема, можна заощаджувати на комунальних послугах і транспорті, уникати банківських штрафів та кредитного овердрафту, порівнювати умови іпотеки та страхування. Окрім цього, значну економію дає купівля звичайних брендів замість дорогих, чітке дотримання списку покупок у магазинах та уникнення імпульсивних витрат.

Щомісячний аналіз накопичень за допомогою таблиць чи графіків допомагає візуалізувати прогрес та сформувати стійку фінансову дисципліну.

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