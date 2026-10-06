Зайшов "не туди" — плати 51 тисячу: в Україні готують суворі штрафи за військові об'єкти

Штраф / © ТСН

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В Україні пропонують запровадити штрафи до 51 тисячі гривень за самовільне проникнення на військові об’єкти. Найбільше стягнення передбачене за таке порушення в умовах особливого періоду.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

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Кабінет міністрів уже схвалив законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти.

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Розмір штрафу залежатиме від обставин. За базове порушення пропонують стягувати від 8500 до 17 000 грн. Якщо людина повторно протягом року проникне на військовий об’єкт, штраф може зрости до 34 000 грн.

Найсуворіше покарання — до 51 000 грн — пропонують встановити за проникнення в умовах особливого періоду.

Що вважатиметься військовим об’єктом

Законопроєкт також визначає саме поняття військового об’єкта. До нього пропонують відносити охоронювані та відповідно позначені території, будівлі й споруди, а також військовий транспорт, техніку та озброєння.

У Міноборони пояснюють, що зміни мають посилити захист таких об’єктів, зменшити ризик розголошення інформації про їхнє розташування та інфраструктуру, а також підвищити безпеку цивільних.

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Документ уже зареєстрований у Верховній Раді. Щоб нові штрафи набули чинності, законопроєкт ще має підтримати парламент і підписати президент.

За що ще можна отримати штраф в Україні

Раніше ми розповідали, у яких випадках пенсіонери можуть отримати штраф у громадському транспорті. Саме пенсійне посвідчення не завжди дає право на безкоштовний проїзд: пільга насамперед поширюється на комунальний міський транспорт, тоді як для приміських і міжміських маршрутів діють інші правила.

Також юристи пояснювали, чи можуть працівника оштрафувати за запізнення на роботу. Для більшості працівників грошові штрафи за такі порушення не передбачено. За статтею 147 КЗпП роботодавець може застосувати догану або звільнення, тоді як стягнення, наприклад, 500 чи 1000 грн лише на підставі внутрішнього наказу може бути незаконним.

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