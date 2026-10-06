"Євробачення-2027": Чехія вперше за багато років відмовилась від участі і спантеличила причиною

Кубок "Євробачення" / © eurovision.com

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Чехія відмовилась від участі у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2027».

Про це чеський мовник оголосив у своєму Instagram. Так, країна не надсилатиме свого представника на пісенний конкурс, що відбудеться у травні в Болгарії. У Чехії вже й пояснили причину свого рішення. Виявляється, відмова від «Євробачення» зумовлена фінансовими причинами. Чеський мовник посилається на коригування бюджету.

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«Пісенний конкурс "Євробачення" — це масштабний проєкт із суттєвими програмними, виробничими та організаційними вимогами. З огляду на поточне коригування бюджету, Чеське телебачення ухвалило рішення не брати участі в конкурсі 2027 року», — йдеться в повідомленні.

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Заява чеського мовника / © фото з соцмереж

Водночас Чехія запевнила, що не братиме участь у «Євробаченні» саме 2027 року. Чи повернеться країна через рік — наразі невідомо. Також чеський мовник не транслюватиме «Євробачення-2027», а чехи зможуть голосувати у конкурсі у категорії «Решта світу».

«Рішення стосується конкурсу 2027 року. Ми оцінюємо кожен окремий випуск конкурсу окремо, тому наразі не хочемо спекулювати щодо того, коли Чеське телебачення знову приєднається до пісенного конкурсу "Євробачення"», — йдеться в повідомленні.

Заява чеського мовника / © фото з соцмереж

Зазначимо, Чехія дебютувала на «Євробаченні» 2007 року. За цей час країна відмовлялась від участі шість разів. Зокрема, чеський мовник не надсилав своїх представників від 2010-го до 2014 року, посилаючись на низькі результати до цього. Також 2027 року країна не братиме участь через фінансові питання. Найвищий результат Чехії на «Євробаченні» був 2018 року. Тоді країна посіла шосте місце.

Нагадаємо, Україна братиме участь у пісенному конкурсі. Ба більше, вже активно готується до нацвідбору, який відбудеться у лютому. До речі, нещодавно співачка Злата Огнєвіч заінтригувала поверненням на «Євробачення».

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