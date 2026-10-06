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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп запропонував Росії допомогу через спалах чуми: у Кремлі відреагували

Після смерті співробітниці лабораторії, де досліджують чуму, Дональд Трамп запропонував Росії допомогу. У Кремлі вже відреагували на ініціативу американського президента.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі позитивно оцінили ініціативу президента США Дональда Трампа надати Росії допомогу після загибелі співробітниці лабораторії, де досліджували чуму.

Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков відреагував на пропозицію Трамп — що заявив

«Це завжди дуже добре, коли пропонується взаємна допомога», — зазначив ечник Кремля.

Під час спілкування з пресою представник ЗМІ зауважив, що американський лідер назвав цю ситуацію великою проблемою для РФ.

«Чесно кажучи, я не чув слів президента про те, що він вважає це великою проблемою для Росії. На мою думку, такого не говорилося, втім, я можу помилятися», — заявив Пєсков.

Спалах чуми в Росії — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Росії у зв’язку зі спалахом чуми. За його словами, американська сторона знає про ситуацію в Іркутську.

Варто нагадати, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку.

Влада РФ називає смерть «невідомою пневмонією» та закликає ігнорувати чутки, проте під наглядом ФСБ ізолювали близько 200 контактних осіб, а лікарні й заводи закрили на жорсткий карантин.

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