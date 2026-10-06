Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі позитивно оцінили ініціативу президента США Дональда Трампа надати Росії допомогу після загибелі співробітниці лабораторії, де досліджували чуму.

Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

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Пєсков відреагував на пропозицію Трамп — що заявив

«Це завжди дуже добре, коли пропонується взаємна допомога», — зазначив ечник Кремля.

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Під час спілкування з пресою представник ЗМІ зауважив, що американський лідер назвав цю ситуацію великою проблемою для РФ.

«Чесно кажучи, я не чув слів президента про те, що він вважає це великою проблемою для Росії. На мою думку, такого не говорилося, втім, я можу помилятися», — заявив Пєсков.

Спалах чуми в Росії — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Росії у зв’язку зі спалахом чуми. За його словами, американська сторона знає про ситуацію в Іркутську.

Варто нагадати, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку.

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Влада РФ називає смерть «невідомою пневмонією» та закликає ігнорувати чутки, проте під наглядом ФСБ ізолювали близько 200 контактних осіб, а лікарні й заводи закрили на жорсткий карантин.

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