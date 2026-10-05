У США відреагували на повідомлення про можливу чуму в РФ: що робить Білий дім

Чума / © tsn.ua

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Білий дім стежить за ситуацією навколо ймовірного випадку чуми в Іркутській області Росії та карантинними заходами, які запровадили після смерті працівниці протичумного інституту.

Про це повідомляє Axios із посиланням на представника адміністрації президента США Дональда Трампа.

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За словами співрозмовника видання, американська адміністрація знає про ситуацію, "стежить за спалахом та оцінює варіанти".

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У Білому домі запитання щодо можливих подальших дій переадресували до Державного департаменту США. На момент публікації Axios там коментаря не надали.

Що сталося в Росії

Йдеться про смерть 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала у протичумному науково-дослідному інституті в Іркутській області.

За місцевими повідомленнями, 25 вересня вона розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Через кілька днів жінку госпіталізували з важкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після цього в кількох медичних установах регіону запровадили карантин, а майже 200 контактних осіб взяли під медичне спостереження.

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Водночас російські органи охорони здоров’я офіційно не підтвердили, що жінка була інфікована чумою. Вони заявляють про "пневмонію невідомої етіології", а епідеміологічну ситуацію називають стабільною.

Нагадаємо, що через ймовірну чуму в Росії через смерть жінки оголосили карантин і запровадили масковий режим

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