У РФ приховують новий спалах чуми: що відомо про таємничу смерть епідеміологині та масовий карантин у Сибіру

Мешканці селища Шелехов в Іркутській області Росії зняли на відео робітника в повному захисному спорядженні / © thesun.co.uk

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У Росії режим Володимира Путіна намагається приховати справжні масштаби спалаху бубонної чуми в Сибіру. Під приводом «небезпечної інфекційної хвороби» влада оголосила карантин, ізолювала майже двохсот осіб та скасувала масові заходи, однак офіційні особи уникають вживання слова «чума».

Про це повідомляє британське видання The Sun.

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За даними ЗМІ, від небезпечного захворювання померла 28-річна Дар’я Шипілова — фахівчиня Іркутського науково-дослідного протичумного інституту. Жінка захворіла після експедиції на кордоні Росії та Монголії. Спершу її доправили до Шелеховської районної лікарні, де вона й померла. Наразі сама лікарня перебуває під суворим карантином.

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Щоб особисто очолити екстрені заходи, очільниця Роспотребнадзору Анна Попова терміново подолала понад 4 тисячі кілометрів із Москви до Іркутська, однак досі відмовляється від публічних коментарів. Водночас губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у своїх заявах уникає назви хвороби, називаючи її лише «небезпечною інфекцією».

Наразі щонайменше 189 осіб перебувають в ізоляції: 114 — в одній лікарні, 63 — в іншій, і ще 12 осіб ізольовано безпосередньо у Протичумному інституті. У деяких з них уже спостерігаються симптоми захворювання. У регіоні виникла паніка: мешканці масово скуповують ліки, через що в аптеках Іркутської області вже закінчилися антибіотики. Влада також видала попередження жителям сусіднього Байкальська утриматися від поїздок до Шелехова, яке згодом видалила з офіційних ресурсів.

Російські медіа поширюють версію про те, що науковиця нібито випадково розбила пробірку з бактерією в лабораторії. Проте відомий епідеміолог Михайло Фаворов спростовує цю теорію, називаючи її безглуздою, адже співробітники працюють у протичумних костюмах найвищого захисту.

На думку експерта, у РФ відбулося масове приховування: жінці помилково діагностували COVID-19 через проблеми з диханням і під’єднали до апарату ШВЛ, не призначивши вчасно антибіотики, що й призвело до її смерті та потенційного зараження багатьох інших осіб.

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Загострення ситуації в Іркутській області аналітики вже порівнюють із першими днями спалаху коронавірусу в китайському Ухані, коли влада так само намагалася замовчати масштаби епідемії. Останій офіційно зареєстрований випадок чуми в Росії фіксували ще у 2016 році.

Раніше ми писали про те, що в Іркутській області РФ 28-річна жінка померла від чуми. Після виявлення інфекції майже 200 людей, які могли контактувати з нею, взяли під медичний нагляд.

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