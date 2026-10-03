На планеті «виросли» два нові острови: вчені пояснили, як це сталося

Острів (ілюстративне фото) / © Google Maps

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Біля індонезійського вулкана Анак-Кракатау після потужного вересневого виверження з’явилися два нові острівні утворення. Якщо підтвердиться, що це справді нові острови, вони стануть першими окремими ділянками суші, що виникли в кальдері Кракатау майже за століття.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Геологічне агентство Індонезії.

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Нові утворення помітили після 25-годинного безперервного виверження, яке почалося ввечері 4 вересня. Одне з них розташоване приблизно за 760 метрів від північно-західного узбережжя Анак-Кракатау, друге — приблизно за 495 метрів на південний схід.

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Їхні точні розміри та висота над рівнем моря поки не встановлені.

Новий острів біля індонезійського вулкана Анак-Кракатау. / © Bloomberg

За попередньою версією геологів, під час виверження відносно текуча магма могла вийти на поверхню через витягнуту тріщину, а вулканічний матеріал сформував два пагорби у мілководній частині кальдери.

Однак учені поки не впевнені, що перед ними саме нові вулканічні острови.

«На цьому етапі ми не можемо підтвердити походження або склад цих двох об’єктів лише за супутниковими знімками», — заявила представниця Геологічного агентства Херунінгтяс Десі Пурнамасарі.

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Одне з нових утворень потрапило на відео майже через два тижні після виверження — випадково.

Волонтер Йодістара Нуграха запускав дрон над кальдерою під час пошуків групи журналістів та інших людей, які зникли в морі. На кадрах видно хвилі, що розбиваються об невисоку темну ділянку суші — ймовірно, новий північно-західний острів.

«Дитя Кракатау»

Анак-Кракатау, назва якого перекладається як «Дитя Кракатау», виник на місці катастрофічного виверження 1883 року.

Тоді більша частина старого острова Кракатау була знищена, а внаслідок виверження та спричинених ним цунамі загинули понад 36 тисяч людей. Вибухи було чути на відстані майже 5 тисяч кілометрів.

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Новий вулкан почав формуватися наприкінці 1920-х років. Суша кілька разів з’являлася над водою та знову зникала через ерозію, доки 1930 року Анак-Кракатау остаточно не закріпився над рівнем моря.

Відтоді окремих нових островів у цій кальдері не фіксували.

Тепер геологам належить встановити, чи повторюється цей процес майже через сто років і чи зможуть нові утворення витримати припливи та постійну ерозію.

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