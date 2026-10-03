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Ліга націй: Англія завдала Хорватії найрозгромнішу поразку в її історії
"Три леви" відвантажили сім "сухих" м'ячів у ворота "картатих".
Збірна Англії на виїзді розгромила Хорватію в матчі третього туру групи 3 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок у хорватській Рієці завершився з рахунком 0:7.
Ще до перерви гості чотири рази вразили ворота суперника: відзначилися Гаррі Кейн, Джуд Беллінгем, Ентоні Гордон та Букайо Сака.
У другому таймі "Три леви" не зупинилися і відправили у ворота "картатих" ще три м'ячі: забивали Кейн, Сака та Морган Роджерс.
Для збірної Хорватії це найрозгромніша поразка в історії. До того найбільшим програшем хорватів були 0:6 від Іспанії в Лізі націй 2018 року.
В іншому матчі 3-го туру цього квартету Іспанія прийме Чехію. Матч відбудеться у суботу, 3 жовтня, о 21:45 за київським часом.
Наразі Іспанія (6 очок) лідирує в цій групі. Далі розташувалися Англія (6), Хорватія (3) та Чехія (0).
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