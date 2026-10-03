Ліга націй: Англія завдала Хорватії найрозгромнішу поразку в її історії

Збірна Англії / © Associated Press

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Збірна Англії на виїзді розгромила Хорватію в матчі третього туру групи 3 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок у хорватській Рієці завершився з рахунком 0:7.

Ще до перерви гості чотири рази вразили ворота суперника: відзначилися Гаррі Кейн, Джуд Беллінгем, Ентоні Гордон та Букайо Сака.

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У другому таймі "Три леви" не зупинилися і відправили у ворота "картатих" ще три м'ячі: забивали Кейн, Сака та Морган Роджерс.

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Для збірної Хорватії це найрозгромніша поразка в історії. До того найбільшим програшем хорватів були 0:6 від Іспанії в Лізі націй 2018 року.

В іншому матчі 3-го туру цього квартету Іспанія прийме Чехію. Матч відбудеться у суботу, 3 жовтня, о 21:45 за київським часом.

Наразі Іспанія (6 очок) лідирує в цій групі. Далі розташувалися Англія (6), Хорватія (3) та Чехія (0).

Раніше повідомлялося, що збірна України розгромно програла Північній Ірландії у Лізі націй.

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Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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