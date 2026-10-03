Шведський форвард установив бомбардирський рекорд у Лізі націй

Віктор Дьокереш / © Associated Press

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Нападник збірної Швеції Віктор Дьокереш, який став автором антидосягнення збірної України, встановив бомбардирський рекорд Ліги націй.

У п'ятницю, 2 жовтня, шведи зіграли внічию проти Боснії та Герцеговини (1:1) у матчі третього туру групи 4 дивізіону B Ліги націй. Єдиний гол у складі команди на 61-й хвилині забив Дьокереш.

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Завдяки цьому форвард лондонського "Арсенала" став першим в історії гравцем, який забивав у шести матчах Ліги націй поспіль.

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Цього сезону Ліги націй 28-річний шведський бомбардир також вразив ворота Румунії (2:1) та Польщі (3:1). Рекордна ж серія Дьокереша розпочалася у попередньому розіграші турніру, коли він забив Естонії (3:0), Словаччини (2:1) та Азербайджану (6:0). Причому проти азербайджанців Віктор оформив покер.

Після трьох турів Швеція (7 очок) лідирує у своїй групі Ліги націй. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (5), Польща (4) та Румунія (0).

Раніше повідомлялося, що збірна України розгромно програла Північній Ірландії у Лізі націй.

Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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