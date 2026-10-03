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Шведський форвард установив бомбардирський рекорд у Лізі націй
Віктор Дьокереш забив у шести поспіль матчах Ліги націй.
Нападник збірної Швеції Віктор Дьокереш, який став автором антидосягнення збірної України, встановив бомбардирський рекорд Ліги націй.
У п'ятницю, 2 жовтня, шведи зіграли внічию проти Боснії та Герцеговини (1:1) у матчі третього туру групи 4 дивізіону B Ліги націй. Єдиний гол у складі команди на 61-й хвилині забив Дьокереш.
Завдяки цьому форвард лондонського "Арсенала" став першим в історії гравцем, який забивав у шести матчах Ліги націй поспіль.
Цього сезону Ліги націй 28-річний шведський бомбардир також вразив ворота Румунії (2:1) та Польщі (3:1). Рекордна ж серія Дьокереша розпочалася у попередньому розіграші турніру, коли він забив Естонії (3:0), Словаччини (2:1) та Азербайджану (6:0). Причому проти азербайджанців Віктор оформив покер.
Після трьох турів Швеція (7 очок) лідирує у своїй групі Ліги націй. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (5), Польща (4) та Румунія (0).
Раніше повідомлялося, що збірна України розгромно програла Північній Ірландії у Лізі націй.
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