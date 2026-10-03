Шведский форвард установил бомбардирский рекорд в Лиге наций

Виктор Дьекереш / © Associated Press

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Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш, который стал автором антидостижения сборной Украины, установил бомбардирский рекорд Лиги наций.

В пятницу, 2 октября, шведы сыграли вничью против Боснии и Герцеговины (1:1) в матче третьего тура группы 4 дивизиона B Лиги наций. Единственный гол в составе команды на 61-й минуте забил Дьекереш.

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Благодаря этому форвард лондонского "Арсенала" стал первым в истории игроком, который забивал в шести матчах Лиги наций подряд.

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В этом сезоне Лиги наций 28-летний шведский бомбардир поразил ворота Румынии (2:1) и Польши (3:1). Рекордная же серия Дьекереша началась в прошлом розыгрыше турнира, когда он забил Эстонии (3:0), Словакии (2:1) и Азербайджану (6:0). Причем против азербайджанцев Виктор оформил покер.

После трех туров Швеция (7 очков) лидирует в своей группе Лиги наций. Далее расположились Босния и Герцеговина (5), Польша (4) и Румыния (0).

Ранее сообщалось, что сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии в Лиге наций.

Также мы рассказывали, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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