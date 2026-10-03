Россия ударила дроном по Северному мосту в Киеве, есть пострадавшие — главное

Дрон атаковал мост / © Getty Images

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В результате утреннего удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Два человека пострадали сегодня утром в результате удара врага по Северному мосту в столице. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго госпитализировали, а сейчас он на амбулаторном лечении», — уточнил он.

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Напомним, российские военные 3 октября атаковали Северный мост в Киеве.

«На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег пока перекрыли», — написал Кличко.

Около 11:00 городские власти сообщили, что поврежденная контактная сеть подлежит ремонту. Движение транспорта остается ограниченным: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый — одна полоса.

2 октября российская армия нанесла удар по Южному мосту в Киеве. За последние сутки один из главных мостов столицы подвергся уже четырем атакам беспилотниками.

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