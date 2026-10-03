Режиссер Билоус вышел из СИЗО под залог: какую космическую сумму заплатили и кто из звезд осуждал его

Андрей Билоус

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Украинский режиссер и бывший глава Молодого театра Андрей Билоус, которому осенью 2025 года объявили подозрение в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении студенток, вышел из СИЗО после внесения залога.

Об уходе режиссера сообщили его адвокаты. В Facebook они опубликовали кадры встречи Билоуса после выхода из-под стражи. В общей сложности в СИЗО он находился почти год.

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Первоначально Шевченковский районный суд Киева определил залог как альтернативу содержанию под стражей в размере 4 992 000 гривен. В конце сентября 2026 года суд пересмотрел это решение и уменьшил сумму до 1,3 млн. гривен. После внесения средств Билоус покинул следственный изолятор.

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С чего начался скандал вокруг Андрея Билоуса

Публичная огласка истории началась в январе 2025 года. Тогда бывшая студентка университета имени Карпенко-Карого обнародовала анонимное видео, в котором рассказала о нежелательной сексуализированной коммуникации со стороны режиссера. По ее словам, Билоус посылал ей интимные фотографии других студенток и предлагал сделать подобные снимки.

Андрей Билоус вышел из СИЗО

После этого в Сети начали появляться новые показания. К обсуждению ситуации присоединились студенты, актеры и работники театральной сферы. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту возможных неправомерных действий преподавателя.

Билоус отверг обвинения в свой адрес. На фоне скандала он был отстранен от преподавательской работы в университете Карпенко-Карого, а вопрос его дальнейшей работы в Молодом театре стал предметом публичного конфликта.

В театре потребовали отстранить режиссера от работы

В конце января 2025 года работники Молодого театра обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с требованием отстранить Билоуса от должности директора — художественного руководителя на время расследования. По данным Суспільного, во время внутренних собраний театра работники публично говорили о случаях харасмента.

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В начале февраля февраля возле Молодого театра прошла масштабная акция «Поддерживаю 46». На нее пришли студенты, актеры и представители театрального сообщества. Участники потребовали отстранить Билоуса и поддерживали 46 работников, выступивших с соответствующим требованием. После акции протестующие отправились в КГГА.

Акция «Поддерживаю 46» / © suspilne.media

К публичной дискуссии приобщались и известные представители украинской культуры. В частности, актриса Ирма Витовская-Ванца, режиссер Наталья Ворожбит, актриса Ада Роговцева и другие деятели поддерживали студенток и призвали немедленно реагировать на проблему насилия и харасмента в театральной среде и призвали к переменам.

Билоус вернулся к руководству, но ненадолго

Несмотря на общественный резонанс, в марте 2025 года Билоус снова приступил к исполнению обязанностей руководителя Молодого театра по истечении срока его отстранения. Это решение вызвало новую волну негодования.

18 марта у стен театра состоялась еще одна акция. На этот раз в Киев приехали представители театрального сообщества из разных городов. Участники потребовали расторгнуть контракт с Билоусом и говорили о необходимости изменений в системе, которая, по их мнению, позволяет умалчивать подобные истории.

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Акция протеста / © suspilne.media

В конце концов, в мае 2025 года Билоус уволился из Молодого театра. Новым директором — художественным руководителем заведения стал Станислав Моисеев.

Что установило следствие

21 октября 2025 года Национальная полиция и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении Билоуса по частям статей 152 и 153 Уголовного кодекса Украины об изнасиловании и сексуальном насилии.

По версии следствия, в период с марта 2018 года по апрель 2023-го в служебных помещениях театра Билоус неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении пяти девушек. Двое из них, как утверждают правоохранители, на момент происшествия были несовершеннолетними.

Также следствие заявляло, что режиссер использовал свой авторитет преподавателя и руководителя театра, а в отношении избегавших его студентов или негативно реагировавших на сексуализированное поведение студенток якобы применял психологическое давление. В рамках расследования стражи порядка допросили десятки свидетелей и провели обыски.

Андрей Билоус / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

В мае 2026 года Печерский районный суд Киева продлил Билоусу меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля. В дальнейшем суд оставил его под стражей, впервые определив возможность освобождения под залог — сначала почти пять млн гривен.

Защита режиссера не согласна с обвинениями и настаивает на его невиновности. В то же время, по состоянию на сейчас судебного приговора по делу нет, а расследование продолжается. Теперь, после внесения уменьшенного до 1,3 млн гривен залога, Билоус будет находиться на свободе на время дальнейшего рассмотрения дела.

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