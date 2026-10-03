Часы снова переведут: как это пережить без стресса для организма

Перевод часов может нарушать биологические ритмы — циркадный цикл сна и бодрости / © pexels.com

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Осенью 2026 года украинцам снова придется сменить время на часах. Несмотря на длительные обсуждения возможной отмены сезонного перевода, действующий порядок остается неизменным. Поэтому в конце октября Украина традиционно перейдет с летнего времени на зимнее.

Противники перевода часов настаивают на том, что в настоящее время эта процедура потеряла всякий смысл. Кроме того, она наносит вред человеческому организму. Особенно тяжело переход на зимнее время переживают дети и пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями. Так как у каждого человека вырабатываются свои биоритмы, для их изменения требуется некоторое время.

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Кроме того, перевод часов может усугубить самочувствие, нарушив биологические ритмы человека.

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Среди признаков плохого самочувствия в период перевода времени:

усталость

потеря концентрации

несвоевременный аппетит

дискомфорт желудочно-кишечного тракта

обострение сердечно-сосудистых проблем

смена настроения

Что нужно делать:

В эти дни следует попытаться минимизировать психологическое давление, смягчить свой график и не планировать ничего важного, поскольку могут быть нюансы с концентрацией внимания.

Следует следить, чтобы не было дефицита сна, уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

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Также стоит учитывать циркадные ритмы, в частности у нас есть окно, когда производится больше всего мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Если упустить это время и продолжать активность, количество этого гормона падает и человеку сложнее уснуть. Если он и засыпает, то сон будет более поверхностным, чувствительным. Для взрослых рекомендация идти спать не позже 23.00 часов. Если мы говорим о детях, то в зависимости от возраста — с 18-19.00 до 21.00. Для школьников — до 22.00.

Напомним, что Украина входит в список из 70 стран мира, где весной и осенью традиционно переводят стрелки часов. А у 120 стран такой практики нет.

Интересно знать: идея переводить стрелки на летнее и зимнее время зародилась еще в далеком 1784 году. Бенджамин Франклин, наблюдая за расходами на свечи, предложил людям сместить график сна, чтобы экономить освещение.

На практике же первый этот опыт внедрила Германия во время Первой мировой войны. Основная цель была проста: больше света вечером, больше времени для досуга.

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Но действительно ли перевод часов экономит энергию — вопрос спорный.

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