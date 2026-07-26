Самые сложные часы в мире имеют почти 3 тысячи деталей: чем уникальны, фото и цена

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Часы Vacheron Constantin Berkley Grand Complication, оснащенные 63 отдельными усложнениями, считаются самыми сложными механическими часами, которые никогда не создавали мастера часового искусства.

Об этом пишет Oddity Central.

В мире высокого часоводства термин «усложнение» означает любую функцию механизма, выходящего за пределы стандартного отображения часов, минут и секунд. Это может быть календарь, будильник, хронограф или другие дополнительные возможности. Однако Berkley Grand Complication превзошел все предыдущие достижения, получив сразу 63 разных усложнений, что сделало его настоящим техническим шедевром.

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История создания этих часов началась еще в 2015 году, когда швейцарская мануфактура Vacheron Constantin представила карманные часы Reference 57260. Его изготовили по индивидуальному заказу анонимного частного коллекционера, выдвинувшего ряд необычных требований.

Среди них были вечный календарь с еврейским календарным циклом, а также уникальный хронограф с функцией сплит-секунды, позволяющий одновременно измерять продолжительность нескольких событий. На разработку модели ушло восемь лет, а впоследствии именно она стала основой еще более амбициозного проекта — Berkley Grand Complication.

Новый рекордсмен получил корпус из 18-каратного белого золота диаметром около 5 см. Вес часов составляет почти 960 граммов, что для карманной модели является ошеломляющим показателем.

Самые сложные часы в мире / © скриншот с видео

В то же время Berkley Grand Complication почти вдвое превзошел предыдущего рекордсмена — Patek Philippe Calibre 89, имевшего 33 усложнения.

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«Поскольку предыдущие самые сложные часы имели 33 усложнения, мы задались целью достичь 36 усложнений», — рассказал Forbes Доминик Берназ, руководитель подразделения Atelier Cabinotiers. «Во время совместной работы я регулярно спрашивал свою команду, считают ли они, что мы сможем это сделать, и они улыбались и кивали головой. Мы уже прошли половину пути, прежде чем узнали, сколько именно функций будут иметь часы, ведь проект постоянно развивался. Каждая функция – это особое достижение, но объединить их все в одних часах – вот что было настоящим вызовом».

Специалисты отмечают, что теоретически создать часы с еще большим количеством усложнений возможно. Однако в таком случае его корпус мог бы увеличиться до размеров футбольного мяча.

Поэтому главным достижением мастеров Atelier Cabinotiers стало не только создание 63 функций, но и их размещение в относительно компактном корпусе. Инженерам также пришлось разработать систему, позволяющую удобно отражать каждое из многочисленных осложнений.

Внутри этих двухсторонних карманных часов работают 2 870 миниатюрных механических деталей, что делает их одним из самых сложных механизмов, когда-либо созданных человеком.

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Самые сложные часы в мире / © скриншот с видео

Официальную стоимость Berkley Grand Complication производитель не раскрывал. В то же время большинство экспертов оценивают этот уникальный экземпляр более чем в 10 миллионов долларов.

Поскольку часы существуют в единственном экземпляре, специалисты ожидают, что их рыночная стоимость будет только расти с годами.

Напомним, ученые создали почти невозможно увидеть дрон.

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