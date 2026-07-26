Найскладніший годинник у світі має майже 3 тисячі деталей: чим унікальний, фото та ціна

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Годинник Vacheron Constantin Berkley Grand Complication, оснащений 63 окремими ускладненнями, вважається найскладнішим механічним годинником, який будь-коли створювали майстри годинникового мистецтва.

Про це пише Oddity Central.

У світі високого годинникарства термін «ускладнення» означає будь-яку функцію механізму, що виходить за межі стандартного відображення годин, хвилин і секунд. Це можуть бути календар, будильник, хронограф або інші додаткові можливості. Однак Berkley Grand Complication перевершив усі попередні досягнення, отримавши одразу 63 різні ускладнення, що зробило його справжнім технічним шедевром.

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Історія створення цього годинника почалася ще 2015 року, коли швейцарська мануфактура Vacheron Constantin представила кишеньковий годинник Reference 57260. Його виготовили на індивідуальне замовлення анонімного приватного колекціонера, який висунув низку незвичних вимог.

Серед них були вічний календар із гебрайським календарним циклом, а також унікальний хронограф із функцією «спліт-секунди», що дозволяє одночасно вимірювати тривалість декількох подій. На розроблення моделі пішло вісім років, а згодом саме вона стала основою для ще амбітнішого проєкту — Berkley Grand Complication.

Новий рекордсмен отримав корпус із 18-каратного білого золота діаметром близько 5 см. Вага годинника становить майже 960 грамів, що для кишенькової моделі є приголомшливим показником.

Найскладніший годинник у світі / © скриншот з відео

Водночас Berkley Grand Complication майже вдвічі перевершив попереднього рекордсмена — Patek Philippe Calibre 89, який мав 33 ускладнення.

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«Оскільки попередній найскладніший годинник мав 33 ускладнення, ми поставили собі за мету досягти 36 ускладнень», — розповів Forbes Домінік Берназ, керівник підрозділу Atelier Cabinotiers. «Під час спільної роботи я регулярно запитував свою команду, чи вважають вони, що ми зможемо це зробити, і вони посміхалися та кивали головою. Ми вже пройшли половину шляху, перш ніж дізналися, скільки саме функцій матиме годинник, адже проєкт постійно розвивався. Кожна функція — це особливе досягнення, але об’єднати їх усі в одному годиннику — ось що було справжнім викликом».

Фахівці зазначають, що теоретично створити годинник із ще більшою кількістю ускладнень можливо. Проте в такому разі його корпус міг би зрости до розмірів футбольного м’яча.

Саме тому головним досягненням майстрів Atelier Cabinotiers стало не лише створення 63 функцій, а й їхнє розміщення у відносно компактному корпусі. Інженерам також довелося розробити систему, яка дозволяє зручно відображати кожне з численних ускладнень.

Усередині цього двостороннього кишенькового годинника працюють 2 870 мініатюрних механічних деталей, що робить його одним із найскладніших механізмів, коли-небудь створених людиною.

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Найскладніший годинник у світі / © скриншот з відео

Офіційну вартість Berkley Grand Complication виробник не розкривав. Водночас більшість експертів оцінюють цей унікальний екземпляр більш ніж у 10 мільйонів доларів.

Оскільки годинник існує в єдиному екземплярі, фахівці очікують, що його ринкова вартість лише зростатиме з роками.

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