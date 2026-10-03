Домашняя аптечка на зиму: какие лекарства следует иметь дома

Какое лекарство нужно иметь дома / © pexels.com

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Зимой учащаются простудные заболевания, а из-за воздушных тревог, перебоев с электроэнергией и сложных погодных условий возможность быстро добраться до аптеки не всегда гарантирована. В то же время, скупать десятки упаковок препаратов «на всякий случай» тоже не нужно.

Правильно собранная домашняя аптечка на зиму — это не шкаф, заполненный лекарством, а продуманный набор средств для первой помощи, наиболее распространенных бытовых ситуаций и индивидуальных потребностей членов семьи.

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Что должно быть в домашней аптечке

Перед зимой, прежде всего, стоит провести ревизию того, что уже есть дома. Проверьте сроки годности препаратов, избавьтесь от просроченных средств и упаковок, на которых невозможно прочитать название или дозировку.

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Базовую домашнюю аптечку целесообразно комплектовать с учетом потребностей конкретной семьи. Среди средств, которые могут понадобиться на дому:

жаропонижающие и обезболивающие средства на основе парацетамола или ибупрофена;

солевой раствор для носа;

антигистаминные препараты;

средства для пероральной регидратации, применяемые при значительной потере жидкости, в частности при рвоте или диарее;

физраствор для промывания ран;

антисептическое средство;

стерильные бинты и марлевые салфетки;

пластыри разного размера;

одноразовые перчатки;

ножницы;

термометр.

В условиях военного состояния к набору первой помощи уместно добавить качественный турникет для остановки массивного кровотечения. Однако самого его наличия недостаточно — важно заранее научиться правильно им пользоваться.

Не нужно покупать все препараты, которые рекламируют как зимние или противопростудные. Содержимое аптечки должно отвечать реальным потребностям семьи.

Какое лекарство нужно иметь дома людям с хроническими заболеваниями

Для человека, регулярно принимающего назначенные врачом препараты, именно они являются важнейшей частью домашней аптечки.

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Речь идет, например, о препаратах для контроля АД, сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваниях щитовидной железы и других хронических состояний.

Не стоит ждать, пока останется последняя таблетка. Периодически проверяйте, на сколько дней хватит запаса и заранее обращайтесь к врачу, если необходимо продлить рецепт.

Особо нежелательны перерывы в терапии, которую врач назначил для постоянного применения. В то же время, создавать без медицинской нужды огромный запас препаратов на много месяцев вперед тоже не следует.

Людям с определенными хроническими состояниями могут потребоваться и средства контроля здоровья. Например, при артериальной гипертензии — тонометр, а при сахарном диабете, в зависимости от назначенного лечения, — глюкометр, тест-полоски и другие необходимые принадлежности.

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Что положить в аптечку, если в семье есть ребенок

Детскую часть домашней аптечки следует формировать отдельно. Нельзя исходить из принципа, что ребенку при необходимости можно просто дать меньшее количество препарата для взрослых.

Некоторые лекарственные препараты для детей выпускают в специальных формах и концентрациях. Поэтому родителям следует знать актуальный вес ребенка и следовать инструкции к конкретному препарату и рекомендациям врача.

Жидкое лекарство удобнее отмеривать специальным мерным шприцем или дозатором из упаковки, а не обычной чайной ложкой.

Также необходимо обращать внимание на возрастные ограничения. То, что препарат продается без рецепта, не означает, что его можно давать ребенку всех возрастов.

Нужно ли покупать антибиотики впрок

Антибиотики — не тот препарат, который следует добавлять в аптечку по принципу «вдруг понадобится».

Они не лечат вирусные инфекции, в том числе большинство случаев ОРВИ и гриппа. Не следует самостоятельно начинать антибиотик из-за повышенной температуры, кашля или боли в горле без соответствующих показаний.

Не следует также оставлять несколько таблеток после предварительного курса лечения, чтобы использовать их во время следующей болезни, или принимать антибиотик, ранее назначаемый другому члену семьи.

Препарат, дозировка и продолжительность лечения определяются в соответствии с конкретной ситуацией. Неправильное использование антибиотиков может не только навредить человеку, но и способствует развитию антибиотикорезистентности.

Осторожно с комбинированными средствами от простуды

В отдельном внимании нуждаются популярные порошки, таблетки и другие комбинированные средства «от простуды».

Один препарат может содержать сразу несколько действующих веществ. К примеру, в его состав уже может входить парацетамол. Если человек одновременно примет еще один препарат с парацетамолом, возникает риск непреднамеренно превысить рекомендованную дозу.

Именно поэтому при использовании любого лекарства важно смотреть не только на торговое название, но и на склад и действующие вещества.

Это особенно актуально для людей, постоянно принимающих другие препараты: даже безрецептурные средства могут иметь противопоказания или взаимодействовать с назначенной терапией.

Что делать, если нужного препарата нет в аптеке

Отсутствие конкретной торговой марки не всегда означает, что необходимых лекарств нет вообще. У препарата могут существовать аналоги с тем же действующим веществом.

Однако при выборе необходимо учитывать не только название активного вещества. Значения имеют ее дозировка, лекарственная форма, способ применения и особенности высвобождения.

Поэтому самостоятельно менять назначенное врачом действующее вещество или дозировку не следует. Если постоянного препарата нет в продаже, то безопаснее уточнить возможную замену у врача или фармацевта.

Полезная привычка для людей, регулярно принимающих лекарства, — знать не только их торговое название, но и название действующего вещества.

Как правильно хранить лекарства дома

Даже правильно подобранные препараты могут оказаться непригодными, если нарушить условия их хранения.

Не стоит автоматически класть все лекарства в холодильник. Температурный режим зависит от конкретного препарата и указывается в инструкции.

Для многих лекарственных средств подходит сухое, защищенное от прямого солнечного света, место со стабильной комнатной температурой. Ванная комната, подоконник, место у батареи или автомобиль для постоянного хранения аптечки не подходят из-за перепадов температуры, влажности или солнечных лучей.

Лекарство желательно оставлять в оригинальной упаковке вместе с инструкцией. Так легче проверить название, дозировку, срок годности и рекомендованные изготовителем условия хранения.

Аптечку необходимо держать там, где ее не смогут достать дети.

Как хранить лекарство при отключении света

В особой подготовке нуждаются препараты, для которых производитель предусматривает хранение при низкой температуре.

Если член семьи постоянно использует такое лекарство, еще до возможного длительного отключения электроэнергии следует выяснить рекомендуемый температурный режим и подготовить способ его поддержания. Это могут быть в зависимости от требований к конкретному препарату термоконтейнеры или другие соответствующие средства.

Не следует самостоятельно замораживать препарат или изменять рекомендованную температуру хранения. Ориентироваться нужно на инструкцию производителя, а в случае сомнений — проконсультироваться с фармацевтом или врачом.

Чеклист: как подготовить домашнюю аптечку к зиме

Перед началом холодного сезона стоит:

проверить срок годности всех препаратов;

убрать просроченное и неизвестное лекарство без упаковки;

пополнить перевязочные материалы;

проверить исправность термометра, тонометра и других устройств;

убедиться, что достаточно препаратов, которые члены семьи принимают регулярно;

при необходимости заблаговременно позаботиться о рецепте;

записать действующие вещества постоянных препаратов;

уточнить у врача возможные варианты замены необходимых лекарств;

проверить условия хранения препаратов;

позаботиться о хранении температурно чувствительных лекарств в случае длительного отключения электроэнергии.

Главный принцип прост: домашняя аптечка должна отвечать реальным потребностям семьи, а не быть составом лекарства на все случаи жизни. Регулярная проверка запасов, правильное хранение и заблаговременное пополнение препаратов, предназначенных для постоянного приема, помогут подготовиться к зиме без лишнего ажиотажа.

FAQ

Что должно быть в домашней аптечке?

В базовой домашней аптечке следует иметь перевязочные материалы, пластыри, одноразовые перчатки, ножницы, физраствор, антисептическое средство, термометр, жаропонижающие и обезболивающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена, средства для пероральной регидратации и антигистаминные средства. Если человек регулярно принимает назначенные врачом препараты, необходимо позаботиться и о достаточном запасе.

Какое лекарство нужно иметь дома?

Универсального списка лекарства для каждой семьи нет. Базовый набор может включать жаропонижающее и обезболивающее средство, антигистаминный препарат, солевой раствор и средства для регидратации. Отдельно необходимо иметь препараты, которые члены семьи регулярно принимают по назначению врача. Антибиотики, гормональные и другие рецептурные препараты не стоит покупать «про запас» без соответствующих медицинских показаний.

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