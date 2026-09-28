Как подготовить дом к зиме: десять вещей, которые помогут пережить холод и отключения

Как подготовить дом к зиме / © pexels.com

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Поэтому до наступления настоящих холодов следует проверить, насколько хорошо квартира удерживает тепло, подготовить альтернативное освещение и собрать вещи, которые помогут согреться, если батареи станут холодными.

Рассказываем, как подготовить квартиру к зиме и отключениям света, что нужно иметь дома и как дольше сохранить тепло в комнатах.

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Как подготовить дом к зиме и отключениям света

Начинать подготовку лучше не с покупки десятков устройств, а с проверки самого жилья. Обратите внимание на окна и входные двери: даже небольшие щели могут пропускать холодный воздух.

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Также следует заранее определить, какое освещение вы будете использовать при отключениях электроэнергии, проверить павербанки и другие аккумуляторные устройства.

Полезны могут быть аккумуляторные лампочки. Когда электроэнергия есть, они заряжают встроенный аккумулятор, а во время отключения могут работать некоторое время автономно. Продолжительность работы зависит от конкретной модели.

Еще один вариант — светодиодные USB-светильники или ленты, которые можно заряжать от павербанка. Такое освещение удобно использовать на кухне, возле рабочего места или в других зонах дома.

В то же время светодиодные ленты не следует накрывать тканью или размещать рядом с легковоспламеняющимися материалами. Если устройство чрезмерно нагревается, его использование следует прекратить.

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Что нужно иметь дома зимой на случай отключений

Готовясь к холодному сезону, следует составить небольшой зимний набор. Его содержимое будет зависеть от условий в конкретном жилье, однако некоторые вещи могут быть полезными практически в каждом доме.

В частности, на случай перебоев со светом и отоплением можно подготовить:

павербанки и кабели для подзарядки;

аккумуляторные лампы и фонарики;

запас батареек;

теплые одеяла и пледы;

термоодеяло;

грелку;

термос или термочашку;

теплую многослойную одежду;

уплотнители для окон и дверей;

запас питьевой воды и продуктов, которые можно есть без приготовления.

Часть вещей следует держать в одном месте. Тогда при внезапном отключении не придется искать фонарик, батарейки или заряженный павербанк в темноте.

Как согреться без отопления и света

Если батареи остыли, важно не только пытаться повысить температуру в комнате, но и снизить потери тепла телом.

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Одевайтесь в несколько слоев. Термобелье или футболка, свитер, теплые штаны и носки обычно лучше сохраняют тепло, чем один очень толстый предмет одежды.

Для сна можно использовать теплый плед или одеяло. Если электроэнергия доступна, дополнительным источником тепла может стать электроплед. Некоторые модели можно также подключать к совместимым зарядным станциям или другим источникам питания.

Важно использовать такие устройства только в соответствии с инструкцией производителя. Не следует использовать поврежденный или влажный электроплед или складывать его во время работы.

Еще один простой вариант — обычная резиновая или силиконовая грелка. Ее можно положить под одеяло, например, возле ног. Чтобы избежать ожога, грелку лучше обернуть тканью и не прикладывать непосредственно к коже. Перед использованием также следует убедиться, что она герметично закрыта.

Помочь согреть ноги могут и специальные стельки с подогревом. Есть одноразовые химические и электрические модели. Пользоваться ими нужно согласно инструкции, а если стельки повредились или чрезмерно нагреваются — прекратить использование.

Как сохранить тепло в доме зимой

Когда отопление работает нестабильно, важно максимально эффективно использовать уже имеющееся в помещении тепло.

Прежде всего не заставляйте радиаторы большой мебелью. Длинные плотные шторы также не должны полностью закрывать батарею, поскольку это может мешать распространению теплого воздуха в комнате.

За радиатором можно установить специальный теплоотражающий материал. Он помогает направить часть тепла внутрь помещения, а не на холодную наружную стену. При этом материал не должен перекрывать сам отопитель или препятствовать нормальной циркуляции воздуха.

Если дом быстро охлаждается, во время длительного отключения отопления целесообразно проводить больше времени в одной комнате, а дверь в другие помещения держать закрытыми. Так легче сохранить более комфортные условия в меньшем пространстве.

В то же время нельзя закрывать вентиляционные отверстия для сохранения тепла.

Как утеплить окна на зиму

Отдельное внимание следует уделить окнам и дверям. Если возле рамы чувствуется сквозняк, проверьте уплотнение.

Небольшие щели можно закрыть специальными силиконовыми или самоклеящимися уплотнителями. Их также используют для входной двери, если из-за неплотного примыкания внутрь попадает холодный воздух.

Для окон существуют и теплоотражающие пленки. Перед использованием конкретного материала следует ознакомиться с рекомендациями изготовителя и убедиться, что он подходит для вашего типа окон.

Вечером окна можно закрывать шторами или жалюзи — они создают дополнительный барьер между холодной поверхностью стекла и комнатой. Но если под окном расположен радиатор, ткань не должна мешать распространению тепла.

Как бороться с влажностью в холодном доме

Низкая температура — не единственная проблема, которая может возникнуть, если помещение долго не отапливается. При определенных условиях в доме может скапливаться избыточная влага, а на холодных поверхностях появляться конденсат.

Для небольших помещений используют бытовые влагопоглотители. Чаще это контейнеры или подвесные пакеты с гранулами хлорида кальция, которые поглощают влагу из воздуха. Постепенно гранулы растворяются, а жидкость скапливается в специальной емкости.

Такие средства необходимо держать там, где к нимне доберутся дети и домашние животные. Их содержимое не должно попадать на кожу или в глаза, а использовать и утилизировать влагопоглотители нужно согласно инструкции производителя.

Что еще подготовить к зиме: короткий чеклист

Перед началом отопительного сезона пройдитесь по дому и проверьте основные слабые места. Убедитесь, что окна и двери не пропускают холодный воздух, проверьте состояние уплотнителей и не закрывайте мебелью батареи. Зарядите павербанки, аккумуляторные лампы и фонарики. Подготовьте теплые одеяла, грелки, термос и запас батареек. Вещи, необходимые при отключении света, лучше положить так, чтобы их можно было быстро найти. Также следует предварительно проверить исправность всех электрических устройств, которые вы планируете использовать зимой.

FAQ

Как согреться в доме, если нет отопления?

Одевайтесь многослойно, используйте теплые одеяла и безопасные грелки, закройте щели в окнах и дверях и старайтесь подольше удерживать тепло в одной комнате. Не используйте для обогрева приборы, которые не предназначены для этого.

Как сохранить тепло в доме во время отключения?

Проверьте герметичность окон и дверей, используйте уплотнители, не перекрывайте мебелью или шторами радиаторы и по возможности изолируйте неиспользуемые комнаты. В то же время вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми.

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