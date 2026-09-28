Почему японцы не отапливают весь дом зимой: их уловки могут вас удивить

Как японцы согреваются зимой в холодных домах / © ТСН

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Но вместо того, чтобы обогревать все жилье, японцы используют совсем другой подход — согревают лишь те места, где находятся, и даже отдельные части тела. Некоторые из их способов удивительно просты, а другие могут показаться украинцам довольно странными. О них рассказали на YouTube-канале «Japan with Nao».

Обогревают не весь дом, а одну комнату

В старых японских домах тепло легко выходит наружу, поэтому попытка поддерживать комфортную температуру во всех помещениях может оказаться неэффективной. Особенно это касается традиционных домов в сельской местности.

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Поэтому распространенная стратегия быстро прогреть именно ту комнату, где находятся люди. Для этого, в частности, используют керосиновые обогреватели, которые почти сразу дают сильное тепло.

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Кондиционер с функцией обогрева в плохо изолированном старом доме может быть гораздо менее эффективным: нагретый воздух быстро выходит, а для достижения комфортной температуры нужно больше времени.

Под ногами электрический ковер

Еще один характерный для Японии способ согреться — электрический ковер или специальный нагревательный мат.

Это особенно актуально в традиционных домах, ведь японцы много времени проводят близко к полу. А поскольку теплый воздух поднимается вверх, именно пол остается одним из самых холодных мест.

Вместо того чтобы тратить энергию на прогрев большого объема воздуха, можно нагреть поверхность, с которой человек непосредственно контактирует.

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Котацу — центр зимней жизни

Пожалуй, одним из самых известных японских изобретений для холодного времени года является котаца.

Это низкий столик, под которым расположен источник тепла. Сверху конструкцию накрывают толстым одеялом, которое не позволяет теплому воздуху выходить наружу.

Человек садится у столика и накрывает ноги одеялом. Таким образом, тепло концентрируется вокруг нижней части тела, даже если температура в самой комнате остается достаточно низкой.

Зимой котацу фактически становится центром домашней жизни: возле него едят, смотрят телевизор, отдыхают и даже дремлют.

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В некоторых старых домах используют еще более интересный прием. Теплый воздух от керосинового обогревателя с помощью специальной трубы устремляют прямо под котацу. Так, один источник тепла одновременно помогает обогревать комнату и пространство под столиком.

Электрическое одеяло согревает спину

Даже сидя у котаца, можно ощущать холод в спине. Поэтому японцы используют локальный обогрев и для этой части тела.

Например, электрическое одеяло можно положить на дзайсу — традиционный японский стул без ножек, на котором сидят прямо на полу.

В результате котацу согревает ноги и переднюю часть тела, а электрическое одеяло — спину.

Этот принцип хорошо демонстрирует японский подход к зиме: необязательно жарить все помещения, если можно согреть именно человека.

Теплую одежду носят даже дома

В холодном японском доме домашняя одежда тоже имеет большое значение.

Популярным вариантом является термобелье. Используют не только теплые кофты, но и специальные леггинсы под штаны.

Когда-то подобное зимнее белье в Японии ассоциировали преимущественно со старшим поколением. Однако сегодня ее охотно носит и молодежь, особенно в более холодных сельских регионах.

Одноразовые грелки приклеивают к одежде

Еще одна японская зимняя хитрость — хару-кайро, то есть тонкие грелки, которые можно приклеить к одежде.

Они постепенно выделяют тепло в течение нескольких часов. Часто их размещают у живота или поясницы.

Такие грелки тонкие и легкие, поэтому практически не мешают двигаться и могут быть особенно полезны, когда нужно надолго выйти на улицу.

Туалетное сиденье тоже имеет подогрев

Одна из самых неприятных частей зимы в старом японском доме — холодная ванная комната и туалет.

Поэтому подогрев сиденья стал привычной функцией многих японских унитазов. В прохладных домах дополнительно могут устанавливать небольшой обогреватель, чтобы прогреть воздух вокруг ног.

Обогрев ванной комнаты должен не только обеспечивать комфорт. Резкий переход из теплого помещения в очень холодное может привести к резким изменениям артериального давления — явление, которое в Японии называют «тепловым шоком». Особенно опасно оно может быть для пожилых людей.

Именно поэтому некоторые японские ванные комнаты оборудованы системами обогрева воздуха, а иногда и теплым полом.

Горячую воду в ванне можно нагреть повторно

Японская ванна имеет еще одну интересную особенность — функцию оидаки, позволяющую повторно подогреть воду.

Традиционно члены семьи могут поочередно пользоваться одной ванной с водой, поэтому система позволяет снова довести ее до комфортной температуры без необходимости каждый раз наполнять ванну заново.

Именно прием ванны также является важной частью зимнего обихода. Вместо быстрого душа люди могут провести в горячей воде 10-15 минут, чтобы хорошо прогреть все тело.

А во время зимнего солнцестояния существует традиция добавлять в ванну целые плоды юдзу — ароматного японского цитруса.

Зимой японцы готовят набе

Согреваются японцы не только снаружи, но и изнутри. Одним из самых популярных зимних блюд является набе — японский хот-пот.

В большую кастрюлю кладут овощи, мясо, грибы, тофу и другие ингредиенты и готовят их в бульоне прямо на столе.

Вариантов нас существует множество: с мисо, соевым соусом, кимчи или простым соленым бульоном.

Но главная особенность этого блюда — не только еда. Семья собирается вокруг горячей кастрюли, а пар и горячий бульон создают дополнительное чувство тепла и уюта.

Кровать прогревают еще до сна

Последняя проблема холодного японского дома — как заснуть в ледяной кровати.

Для этого также существует несколько уловок. Одно из них — электрическое одеяло, которое включают примерно за 10–15 минут до сна, чтобы заранее прогреть футон.

Более традиционной альтернативой является грелка с горячей водой.

Также используют специальную сушилку для футонов, подающую внутрь горячий воздух. Она имеет двойную пользу: не только нагревает постель, но и помогает избавиться от лишней влаги.

Еще один японский зимний аксессуар — харамаки, широкий пояс из ткани, надеваемый вокруг живота. Он помогает сохранять тепло в области туловища даже во время сна.

Главный японский секрет борьбы с холодом

Японский подход к зиме в традиционных домах существенно отличается от привычного нам стремления хорошо прогреть весь дом.

Вместо одного мощного источника тепла здесь работает целая система маленьких решений: обогреватель для одной комнаты, теплый котацу для ног, электрическое одеяло для спины, термобелье, компактные грелки, горячая ванна, теплая еда и предварительно прогретая кровать.

Все сводится к простому принципу: если сложно согреть весь дом, нужно согреть именно те места и части тела, где тепло нужно больше всего.

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