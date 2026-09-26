Есть часы, когда стирать выгоднее: вот когда следует включать машинку

В какое время суток лучше стирать / © pexels.com

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Изменив несколько привычных правил использования стиральной машины, можно сократить потребление электроэнергии и, при определенных условиях, затраты на нее. Рассказываем, когда лучше включать машинку и что еще поможет сделать стирку более экономной.

Когда лучше включать стиральную машину

Эксперт по энергетике Кристин Чиавардини советует по возможности пользоваться стиральной машиной в часы, когда нагрузка на электросеть ниже. Обычно это поздний вечер, ночь или раннее утро. В странах, где стоимость электроэнергии меняется в зависимости от времени суток, перенос стирки на непиковые часы позволяет экономить на счетах.

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Для Украины этот совет стоит несколько адаптировать. Если у вас обычный однозонный счетчик, перенос одного и того же цикла стирки со дня на ночь само по себе не сделает его дешевле: стоимость киловатт-часа не меняется в зависимости от часа потребления.

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Другая ситуация — если установлен двухзонный счетчик. В таком случае использование энергоемкой бытовой техники ночью может быть более выгодным.

Кроме того, украинские государственные рекомендации советуют по возможности переносить работу стиральных машин и другой мощной техники на непиковое время и, в частности, планировать стирку после 23:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Почему время стирки имеет значение

Стиральная машина относится к технике, использование которой легко перенести на другое время. Нам не обязательно запускать ее именно в 18:00 или 19:00 — стирку можно отложить на несколько часов или воспользоваться функцией отложенного старта.

Это особенно важно в периоды высокой нагрузки на украинскую энергосистему. Госэнергоэффективности рекомендует переносить стирку, глажку и уборку с вечерних пиковых часов на дневное или ночное время.

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Но есть важный нюанс: не стоит оставлять мокрое белье в барабане на всю ночь. Из-за длительного пребывания во влажной среде вещи могут приобрести неприятный затхлый запах. Поэтому отложенный старт лучше настроить так, чтобы цикл завершился незадолго до того, как вы проснетесь.

Как еще сэкономить на стирке

Правильно выбранное время — лишь один из способов сократить расходы. Не меньшее значение имеет то, как именно вы пользуетесь стиральной машиной.

Прежде всего старайтесь не запускать ее ради нескольких вещей. По данным НКРЭКУ, неполная загрузка стиралки или посудомойки может приводить к перерасходу электроэнергии на 10–15%. В то же время набивать барабан до отказа тоже не стоит — соблюдайте максимальную загрузку, рекомендованную производителем.

Еще один простой способ экономии — снизить температуру стирки, когда тип ткани и степень загрязнения это позволяют. Значительная часть электроэнергии во время цикла необходима для нагрева воды. Украинские рекомендации по энергоэффективности советуют по возможности выбирать температуру 30°C.

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Владельцам современных машинок также стоит обратить внимание на режим Eco. Он обычно работает дольше, но оптимизирован для меньшего потребления ресурсов.

Следовательно для более экономной стирки следует придерживаться нескольких простых правил: накапливать достаточно вещей для полной загрузки, по возможности стирать при более низкой температуре, пользоваться экономными программами и переносить запуск машинки с пиковых часов.

FAQ

В какое время суток лучше стирать?

Если у вас двухзонный учет электроэнергии, выгоднее всего пользоваться стиральной машиной в часы действия ночной зоны. Для всех потребителей, независимо от типа счетчика, перенос стирки с периодов пиковой нагрузки на более позднее время также помогает уменьшать нагрузку на энергосистему. Украинские государственные рекомендации советуют планировать работу стиральной машины, в частности, после 23:00.

Как экономить электроэнергию во время стирки?

Не запускайте стиральную машину полупустой, но и не перегружайте барабан. Для вещей, которым не нужна горячая стирка, выбирайте температуру около 30°C или программу Eco. Если у машинки есть функцию отложенного старта, ее можно использовать для переноса стирки на непиковое время.

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