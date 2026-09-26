Є години, коли прати вигідніше: ось коли варто вмикати машинку

У який час доби краще прати / © pexels.com

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Змінивши кілька звичних правил користування пральною машиною, можна скоротити споживання електроенергії та, за певних умов, витрати на неї. Розповідаємо, коли краще вмикати машинку та що ще допоможе зробити прання економнішим.

Коли найкраще вмикати пральну машину

Експертка з енергетики Крістін Чіавардіні радить за можливості користуватися пральною машиною у години, коли навантаження на електромережу нижче. Зазвичай це пізній вечір, ніч або ранній ранок. У країнах, де вартість електроенергії змінюється залежно від часу доби, перенесення прання на непікові години дозволяє безпосередньо заощаджувати на рахунках.

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Для України цю пораду варто дещо адаптувати. Якщо у вас звичайний однозонний лічильник, перенесення одного й того самого циклу прання з дня на ніч саме собою не зробить його дешевшим: вартість кіловат-години не змінюється залежно від години споживання.

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Інша ситуація — якщо встановлено двозонний лічильник. У такому разі використання енергоємної побутової техніки вночі може бути вигіднішим.

Крім того, українські державні рекомендації радять за можливості переносити роботу пральних машин та іншої потужної техніки на непіковий час і, зокрема, планувати прання після 23:00. Це допомагає зменшити навантаження на енергосистему.

Чому час прання має значення

Пральна машина належить до техніки, використання якої легко перенести на інший час. Нам необов’язково запускати її саме о 18:00 чи 19:00 — прання можна відкласти на кілька годин або скористатися функцією відкладеного старту.

Це особливо важливо в періоди високого навантаження на українську енергосистему. Держенергоефективності рекомендує переносити прання, прасування і прибирання з вечірніх пікових годин на денний або нічний час.

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Але є важливий нюанс: не варто залишати мокру білизну в барабані на всю ніч. Через тривале перебування у вологому середовищі речі можуть набути неприємного затхлого запаху. Тому відкладений старт краще налаштувати так, щоб цикл завершився незадовго до того, як ви прокинетеся.

Як ще заощадити на пранні

Правильно обраний час — лише один зі способів скоротити витрати. Не менше значення має те, як саме ви користуєтеся пральною машиною.

Насамперед намагайтеся не запускати її заради кількох речей. За даними НКРЕКП, неповне завантаження пралки або посудомийки може призводити до перевитрати електроенергії на 10–15%. Водночас набивати барабан вщерть теж не варто — дотримуйтеся максимального завантаження, рекомендованого виробником.

Ще один простий спосіб економії — знизити температуру прання, коли тип тканини та ступінь забруднення це дозволяють. Значна частина електроенергії під час циклу потрібна саме для нагрівання води. Українські рекомендації з енергоефективності радять за можливості обирати температуру 30°C.

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Власникам сучасних машинок також варто звернути увагу на режим Eco. Він зазвичай працює довше, однак оптимізований для меншого споживання ресурсів.

Отже, для економнішого прання варто дотримуватися кількох простих правил: накопичувати достатньо речей для повного завантаження, за можливості прати за нижчої температури, користуватися економними програмами та переносити запуск машинки з пікових годин.

FAQ

У який час доби краще прати?

Якщо у вас двозонний облік електроенергії, найвигідніше користуватися пральною машиною в години дії нічної зони. Для всіх споживачів незалежно від типу лічильника перенесення прання з періодів пікового навантаження на пізніший час також допомагає зменшувати навантаження на енергосистему. Українські державні рекомендації радять планувати роботу пральної машини, зокрема, після 23:00.

Як економити електроенергію під час прання?

Не запускайте пральну машину напівпорожньою, але й не перевантажуйте барабан. Для речей, яким не потрібне гаряче прання, обирайте температуру близько 30°C або програму Eco. Якщо машина має функцію відкладеного старту, її можна використовувати для перенесення прання на непікові години.

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