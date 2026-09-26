Сила може зростати навіть без тренувань: популярна добавка показала несподіваний ефект

Креатин може збільшувати силу навіть без тренувань — дослідження / © Credits

Реклама

Креатин, який часто використовують спортсмени для підтримки м’язової маси та відновлення, може мати певний ефект навіть без регулярних фізичних вправ. Нове дослідження показало, що люди, які приймали добавку, збільшили м’язову масу та силу, хоча не почали більше тренуватися.

Про це повідомило видання Science Alert.

Реклама

У дослідженні взяли участь 64 дорослих віком від 45 до 65 років, які до початку експерименту вели малорухливий спосіб життя. Учасників випадковим чином розподілили на дві групи. Протягом 12 тижнів одна щодня отримувала плацебо, а інша — 10 грамів креатину. Дослідження було подвійним сліпим: ані добровольці, ані науковці не знали, хто саме отримує добавку.

Реклама

Водночас учасники могли самостійно вирішити, чи долучатися до програми, яка передбачала зміни у фізичній активності та харчуванні. Завдяки цьому дослідники змогли окремо простежити результати людей, які не стали більше тренуватися.

Від додаткової програми відмовилися 26 учасників. Серед них ті, хто отримував креатин, за 12 тижнів збільшили м’язову масу. Крім того, у них покращилися показники сили під час жиму лежачи та жиму ногами. Водночас ці люди не збільшували кількість силових тренувань.

Результати не означають, що креатин здатен замінити фізичну активність. Навпаки, серед 38 добровольців, які змінили харчування і рівень фізичної активності, ефект виявився помітнішим.

У цій групі приймання креатину було пов’язане з більшим зниженням відсотка жиру в організмі. Також учасники продемонстрували покращення сили й витривалості під час жиму лежачи та жиму ногами після 12 тижнів.

Реклама

Автори роботи зазначають, що, наскільки їм відомо, це перше дослідження, яке показало: додавання креатину до програми схуднення, яка поєднує фізичні вправи та дієту, може сприяти більшому зменшенню частки жиру в організмі порівняно лише з тренуваннями та змінами харчування.

Дослідники вважають, що отримані результати можуть мати важливе значення для людей середнього та старшого віку, які прагнуть зменшити кількість жирової тканини й водночас зберегти м’язову масу та силу.

Варто зазначити, що старший автор дослідження Річард Крайдер, який вивчає креатин понад 30 років, очолює науково-консультативну раду компанії Alzchem — виробника креатину. Компанія надала добавки для експерименту та профінансувала один набір лабораторних тестів. Водночас згідно з науковою роботою, виробник не брав участі у зборі, аналізі чи інтерпретації нових даних.

Тим часом твердження про користь креатину без фізичних вправ наразі залишається дискусійним. Попередні наукові роботи давали неоднозначні результати.

Реклама

Зокрема, в окремому дворічному рандомізованому дослідженні 2019 року, в якому взяли участь близько 200 жінок старшого віку, науковці не виявили покращення м’язової маси або сили від приймання креатину без силових тренувань.

Водночас те дослідження не передбачало прямого порівняння тренувань з опором та їхньої відсутності так, як це зробили автори нової роботи.

Головний лікар компанії Geisinger Джейсон Мітчелл також раніше зазначав, що є переконливі дослідження, які демонструють: старші люди, що поєднують силові тренування з креатином, можуть краще підтримувати м’язову масу. Водночас він висловлював сумніви щодо того, чи дає добавка такий самий ефект без фізичних вправ.

Окремо науковці вже досліджують можливий вплив креатину на мозок. Попередні роботи вказували на потенційні переваги для пам’яті, когнітивних функцій та навіть настрою.

Доказів у цій сфері наразі недостатньо для остаточних висновків. За словами Мітчелла, зараз немає даних, які б дозволяли стверджувати, що креатин покращує стан людей з деменцією і подібними захворюваннями. Також залишається незрозумілим, як саме ця речовина може впливати на когнітивні функції.

«Ще менш зрозуміло, яка доза потрібна для отримання найбільшої користі. В цьому дослідженні учасники приймали відносно високу дозу креатину, що еквівалентно приблизно 2 кілограмам м’яса або риби щодня», — йдеться в статті.

Креатин залишається однією з найбільш вивчених спортивних і харчових добавок. Однак його можливий вплив поза межами спортивних тренувань науковці продовжують досліджувати.

«Добавки дорогі, і вони можуть бути ефективними або безпечними для всіх. Інтернет-хайп легко перевершує фактичні докази, і важливо залишатися обережним щодо того, чого може досягти будь-яка окрема добавка», — додали у статті.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що високий тиск, діабет 2 типу та куріння можуть мати значення для того, скільки років людина проживе без деменції. Багаторічне дослідження понад 12 тисяч людей показало разючу різницю.

Новини партнерів