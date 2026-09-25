Збільшують ризик інсульту: за якої мігрені категорично не можна пити протизаплідні таблетки

Деякі контрацептиви небезпечно приймати під час нападу мігрені / © www.credits

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Мігрень і гормональна контрацепція можуть поєднуватися, але вибір препарату залежить від виду мігрені та інших факторів, які впливають на ризик інсульту. Тому сама наявність мігрені ще не означає, що від протизаплідних таблеток потрібно відмовитися.

Про це пише EgészségKalauz.

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Виданння розповідає про випадок, коли по пораду щодо гормональних контрацептивів до лікаря звернулася 41-річна жінка. Вона розповіла, що приблизно пів року тому їй діагностували мігрень, яка виникає один-два рази на місяць, переважно в перші дні менструації. Напад триває два-три дні та супроводжується тупим безперервним головним болем і нудотою.

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Лікар пояснив, що мігрень з аурою є протипоказанням до комбінованих гормональних контрацептивів. Пацієнтці порадили обговорити вибір методу контрацепції з гінекологом або гінекологом-ендокринологом.

Що таке мігрень з аурою

Аура в цьому разі не має жодного стосунку до езотерики. В медицині так називають тимчасові неврологічні симптоми, які можуть виникати приблизно за 10–60 хвилин до нападу мігрені або разом із ним.

Найчастіше перед очима з’являються мерехтіння, спалахи, зигзаги або плями. Також може виникати поколювання чи оніміння частини тіла, а іноді — труднощі з мовленням. Проте аура виникає не у всіх людей з мігренню.

Важливо, що в описаному випадку 41-річна жінка не повідомляла про такі симптоми. Вона розповіла лише про головний біль і нудоту під час менструації. Тому лікар не діагностував у неї мігрень з аурою, а пояснив, за якої форми мігрені комбіновані таблетки протипоказані.

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Які протизаплідні таблетки не рекомендують

Йдеться саме про комбіновані гормональні контрацептиви, до складу яких входять естроген і прогестин. Вони бувають не лише у формі таблеток — до цієї групи також належать деякі гормональні пластирі та вагінальні кільця.

За рекомендаціями Центру контролю і профілактики захворювань США, якщо діагностовано мігрень без аури, комбіновані контрацептиви належать до категорії, коли користь від їхнього застосування загалом переважає можливі ризики. А ось за мігрені з аурою їх відносять до категорії, за якої застосування вважається неприйнятним через ризик для здоров’я.

Причина — ризик ішемічного інсульту. Мігрень з аурою сама собою пов’язана з підвищеним ризиком такого інсульту, а комбіновані контрацептиви також можуть його збільшувати. Водночас абсолютний ризик інсульту у молодих здорових жінок залишається низьким, але лікарі враховують усі додаткові фактори, зокрема куріння, високий артеріальний тиск і вік.

Чи є безпечніша альтернатива

Наявність мігрені з аурою не означає, що жінка взагалі не може користуватися гормональною контрацепцією. Наприклад, таблетки, які містять лише прогестин, а також гормональні імпланти та деякі внутрішньоматкові системи не мають такого самого обмеження. У рекомендаціях Центру контролю і профілактики захворювань США для цих методів мігрень з аурою не є протипоказанням.

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Водночас самостійно змінювати протизаплідні таблетки не варто. Остаточний вибір залежить від віку, тиску, куріння, інших захворювань, ліків та особливостей самої мігрені.

Мігрень і менструальний цикл

Гормональні коливання можуть бути одним із факторів, які впливають на мігрень. У жінок напади нерідко пов’язані з менструальним циклом, а після менопаузи частина пацієнток зазначає полегшення симптомів. Саме тому головний біль, який регулярно з’являється на початку місячних, варто обговорити з лікарем.

Менструальна мігрень вважається різновидом мігрені без аури. Тобто сам факт, що напад виникає під час менструації, не означає, що жінці автоматично протипоказані комбіновані контрацептиви.

Аура також необов’язково супроводжує кожен напад. Вона може проявлятися спалахами або зигзагами перед очима, поколюванням чи онімінням, проблемами з мовленням. Якщо такі симптоми виникли вперше, їх важливо не списувати автоматично на мігрень, адже вони можуть нагадувати ознаки інсульту.

Саму мігрень сьогодні можна контролювати: для цього використовують лікування нападів і профілактичні методи. На частоту головного болю також можуть впливати сон, харчування, достатня кількість води, фізична активність і так звані тригери, наприклад, стрес, пропускання їжі або зміни режиму сну.

Тож відповідь на запитання «чи можна приймати протизаплідні таблетки під час нападу мігрені» залежить насамперед від того, яка саме це мігрень і який склад має препарат. Якщо є аура, комбіновану контрацепцію з естрогеном зазвичай не застосовують; якщо аури немає, ситуація може бути іншою.

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