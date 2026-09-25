У глибинах океану знайшли зниклий "басейн смерті": що він приховував

Підводний апарат зафіксував глибоководний соляний басейн у Червоному морі. Фото: OceanXplorer

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Дослідники морських глибин довгий час вважали загадкові підводні соляні озера справжніми мертвими зонами через повну відсутність кисню. Однак нещодавно науковці виявили залишки стародавнього басейну, який може пояснити виживання перших організмів на нашій планеті.

Про це унікальне відкриття на дні Червоного моря повідомляє наукове видання Gizmodo.

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Загадкові басейни на дні

Вчені здійснили кілька експедицій для ретельного вивчення цих гіперсолоних підводних озер. Вони знайшли активний басейн на глибині понад 1700 метрів та ще один зниклий на глибині 1370 метрів.

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«Як і басейн NEOM, це місце має всі ознаки активного соляного басейну, але йому бракує самої ропи, тому ми вважаємо його зниклим», — зазначають автори дослідження.

Виживання без кисню

Команда зібрала зразки осаду та застосувала спеціальні методи для вивчення ДНК знайдених екстремофільних організмів. Результати показали, що ці мікроби здатні генерувати енергію шляхом окислення мінералів без жодного доступу до кисню.

«Наші дані свідчать про те, що подібні процеси, ймовірно, відбувалися і в інших стародавніх гігантських соляних басейнах», — підкреслюють вчені.

Цінні метали в океані

Геохімічний аналіз довів надзвичайну концентрацію металевих елементів у цих відкладеннях, зокрема марганцю, заліза та міді. Дослідники вважають, що стародавні мікроби могли діяти як природні накопичувачі багатьох дорогоцінних ресурсів.

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«Багато з цих металів є важливими для технологій чистої енергії, і розуміння того, як вони накопичуються, може допомогти в майбутньому видобутку ресурсів», — пояснюють науковці.

Нагадаємо, на дні океану знайшли докази катастрофи, яка може повторитись. Дослідники виявили у морських відкладеннях сліди подвійного мегаземлетрусу, який стався біля західного узбережжя США, а різниця між руйнівними поштовхами становила не більше кількох годин.

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