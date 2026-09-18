Кисень на Землі закінчиться раніше, ніж вважалося: вчені назвали термін

Земля / © Associated Press

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Учені вважають, що кисень на Землі зникне набагато раніше, що призведе до зникнення складного життя на планеті.

Про це пише BBC Sky.

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Багата на кисень атмосфера в майбутньому зникне. Передбачалося, що це станеться приблизно через 2 мільярди років, коли інтенсивність сонячного випромінювання збільшиться і Земля сильно нагріється.

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Як показало моделювання, наша планета залишатиметься придатною для життя ще протягом приблизно 1 мільярда років, але потім кисень зникне з атмосфери.

Однак достеменно невідомо, як саме це відбудеться, адже існує дуже багато факторів, які важко передбачити. Найімовірніше, це станеться через підвищену активність Сонця, але можуть бути й інші причини.

Нагадаємо, астрономи з Університету Тохо в Японії спільно з NASA провели 400 000 планетарних симуляцій. Експерименти показали, що багаті на кисень атмосферні умови Землі зміняться за один мільярд років. Це матиме фатальний вплив на життя, залежне від повітря.

Вчені прогнозують, що протягом найближчих мільйонів років концентрація вуглекислого газу в атмосфері зросте від 400 частин на мільйон (ppm) до більш ніж 600 частин на мільйон. Але це станеться за умови, що людство перестане використовувати викопне паливо. В іншому випадку ми побачимо цей результат набагато швидше.

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Напередодні вчені повідомили, що форма Землі почала стрімко змінюватися.

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