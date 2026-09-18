Домашня тушонка без автоклава: кілька простих рецептів

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Домашню тушонку часто готують про запас і закривають у банки. Саме м’ясо можна приготувати без автоклава — наприклад, у звичайній каструлі або духовці. Однак якщо тушонку планують зберігати в закритих банках кілька місяців без холодильника, звичайного тушкування або кип’ятіння банок у воді недостатньо.

Причина в температурі. Держпродспоживслужба зазначає, що під час домашнього консервування м’ясних і рибних продуктів потрібна стерилізація при 115–120 °C протягом щонайменше 40–60 хвилин із подальшим герметичним закриванням.

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У звичайній каструлі з водою забезпечити такий режим не вийде, при нормальному атмосферному тиску вода кипить приблизно при 100 °C. Навіть якщо тримати банки в киплячій воді кілька годин, її температура не підніметься до необхідних 115–120 °C. Для цього потрібне обладнання, яке створює підвищений тиск, наприклад автоклав.

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Тому без автоклава в домашніх умовах можна приготувати смачну тушонку та розкласти її в банки, але такі банки не варто залишати на тривале зберігання при кімнатній температурі. Після охолодження тушонку потрібно поставити в холодильник, а якщо необхідно зберегти її довше — заморозити.

Наведені нижче рецепти призначені саме для такого домашнього приготування тушонки без автоклава.

Простий рецепт тушонки з будь-якого м’яса

Цей рецепт підходить для свинини, яловичини або курятини.

Інгредієнти на 1 кг м’яса

м’ясо — 1 кг;

сіль — 15–20 г;

лавровий лист — 2–3 шт.;

чорний перець — 5–7 горошин;

сало або жир — 100–150 г за бажанням, якщо м’ясо пісне.

М’ясо наріжте великими шматочками. Якщо воно пісне, можна додати трохи сала або жиру.

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Складіть усе в каструлю з товстим дном, додайте сіль, перець і лавровий лист. Готуйте під кришкою на слабкому вогні приблизно 2–3 години.

Багато води додавати не потрібно, під час повільного тушкування м’ясо виділятиме власний сік. Готове м’ясо має стати дуже м’яким і легко розділятися на волокна.

Коли м’ясо стане м’яким і легко розділятиметься на волокна, його разом із гарячим соком і жиром можна розкласти в чисті підготовлені банки. Після охолодження банки потрібно поставити в холодильник. Для тривалішого зберігання тушонку краще заморозити порціями.

Свиняча тушонка

Для тушонки найкраще брати лопатку, ошийок або стегно.

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Інгредієнти

свинина — 2,5 кг;

сало — 300 г;

сіль — 2,5 ст. л.;

чорний перець горошком — 15–20 шт.;

лавровий лист — 5 шт.;

духмяний перець — 5–6 горошин.

Свинину потрібно нарізати шматочками приблизно по 3–4 см, а сало — дрібніше.

М’ясо змішують із сіллю та залишають приблизно на 30 хвилин. Далі його готують на слабкому вогні у власному соку. Після закипання м’ясо тушкують приблизно 2,5–3 години, періодично помішуючи.

Наприкінці додають перець і лавровий лист та готують ще приблизно 10–15 хвилин.

У результаті свинина має стати настільки м’якою, щоб легко розділятися виделкою.

Гарячу готову тушонку разом із соком і витопленим жиром розкладіть у чисті банки. Після охолодження поставте їх у холодильник.

Тушонка зі свинини та курятини в духовці

Є й варіант, у якому поєднують два види м’яса.

Інгредієнти

свинина — 2,5 кг;

куряче стегно без кістки — 2,5 кг;

сіль — по 1 ч. л. без гірки на банку 0,5 л;

лавровий лист — по 1 шт. на банку;

духмяний перець — по 2 горошини;

чорний перець — по 6 горошин;

вода — по 1–1,5 ст. л.

Курячу шкірку в цьому рецепті рекомендують залишити — вона додає жиру.

Свинину та курятину нарізають приблизно однаковими шматочками. На дно банок кладуть лавровий лист і перець, після чого наповнюють їх м’ясом, додають сіль і трохи води.

Банки ставлять у холодну духовку, після чого встановлюють температуру 180 °C. Коли в банках починається активне кипіння, температуру знижують до 150 °C і готують м’ясо ще приблизно 3 години.

Цей спосіб можна використовувати для приготування тушонки як готової м’ясної страви. Однак духовка не замінює консервування під тиском, тому такі банки не слід розглядати як безпечні консерви для багатомісячного зберігання при кімнатній температурі.

Як зберігати тушонку, приготовлену без автоклава

Навіть якщо гаряче м’ясо розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити, звичайне тушкування або приготування в духовці не перетворює його на консерви, які гарантовано безпечно зберігати всю зиму при кімнатній температурі.

Приготовану без автоклава тушонку не варто розглядати як консерви для тривалого зберігання при кімнатній температурі. Її краще зберігати в холодильнику, а якщо потрібно зробити запас на довший термін — заморозити порціями.

Держпродспоживслужба попереджає, що домашні м’ясні консерви, приготовлені або збережені з порушенням правил, можуть стати причиною ботулізму. Про ризик, пов’язаний із домашньою м’ясною консервацією, також нагадує МОЗ України.

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