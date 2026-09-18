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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19–20 вересня
Вихідними очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на19–20 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 19 і 20 вересня, очікується низька сонячна активність. Відчутних магнітних бур не передбачається, можливі лише незначні магнітні коливання, які не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.