Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19–20 вересня

Чи будуть магнітні бурі у вихідні? / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на19–20 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У суботу та неділю, 19 і 20 вересня, очікується низька сонячна активність. Відчутних магнітних бур не передбачається, можливі лише незначні магнітні коливання, які не здатні впливати на самопочуття людей.

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Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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