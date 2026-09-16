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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 16 вересня: чого очікувати від активності Сонця

Від магнітної бурі середньої потужності насамперед варто очікувати змін у геомагнітному полі Землі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 16 вересня, очікується магнітна буря середньої потужності. Вона буде жовтого рівня та відповідатиме К-індексу 4,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Протягом останніх кількох днів відбулося два виверження філаментів, що призвело до корональних вибухів. За даними науковців, вони можуть торкнутися Землі. Це, ймовірно, призведе до певної геомагнітної активності з можливими умовами STORM G1.

Магнітна буря 16 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 16 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря середньої потужності означає помітне підвищення геомагнітної активності через збурення магнітного поля Землі. Для більшості людей вона не становить безпосередньої небезпеки для здоров’я. Водночас метеочутливі люди можуть скаржитися на втому, головний біль, сонливість або зміни самопочуття.

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