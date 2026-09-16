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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
512
Час на прочитання
1 хв

Названо імʼя нового генпрокурора, у США голосуватимуть за «пекельні» санкції проти РФ: головні новини ночі 16 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Конгрес США

Конгрес США

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 вересня 2026 року:

  • ЗМІ назвали ймовірного нового генпрокурора України Читати далі –>

  • У Палаті представників США схвалили розгляд «пекельних» санкцій проти Росії Читати далі –>

  • Російські дрони атакували Київ: стало відомо про перші наслідки Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Колишній голова ЦРУ попередив про головну битву: Росія та Україна змагаються за вирішальну річ Читати далі –>

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