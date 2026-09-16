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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 16 сентября: чего ждать от активности Солнца

От магнитной бури средней мощности, прежде всего, следует ожидать изменений в геомагнитном поле Земли.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду 16 сентября ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет желтого уровня и будет соответствовать К-индексу 4,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

В последние несколько дней произошло два извержения филаментов, что привело к корональным взрывам. По данным ученых, они могут затронуть Землю. Это вероятно приведет к определенной геомагнитной активности с возможными условиями STORM G1.

Магнитная буря 16 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 16 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря средней мощности означает заметное повышение геомагнитной активности из-за возмущения магнитного поля Земли. Для большинства людей она не представляет непосредственной опасности для здоровья. В то же время метеочувствительные люди могут жаловаться на усталость, головную боль, сонливость или изменение самочувствия.

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