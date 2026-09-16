- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 16 сентября: чего ждать от активности Солнца
От магнитной бури средней мощности, прежде всего, следует ожидать изменений в геомагнитном поле Земли.
В среду 16 сентября ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет желтого уровня и будет соответствовать К-индексу 4,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
В последние несколько дней произошло два извержения филаментов, что привело к корональным взрывам. По данным ученых, они могут затронуть Землю. Это вероятно приведет к определенной геомагнитной активности с возможными условиями STORM G1.
Магнитная буря средней мощности означает заметное повышение геомагнитной активности из-за возмущения магнитного поля Земли. Для большинства людей она не представляет непосредственной опасности для здоровья. В то же время метеочувствительные люди могут жаловаться на усталость, головную боль, сонливость или изменение самочувствия.