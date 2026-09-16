Астрологиня назвала знаки зодіаку, які беруть роботу з собою навіть у відпустку

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Є й такі, хто не може прожити й дня без роботи — навіть відпочиваючи, вони весь час мусять чимось займатися.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які беруть роботу з собою навіть у відпустку.

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Близнята

Близнятам подобається відчуття потрібності та затребуваності, яке дає їм робота. Саме тому вони готові займатися нею будь-де — чи то вдома, чи то на відпочинку. Щоправда, серйозною працею їхню діяльність у такому разі назвати не можна, але й остаточно відірватися від свого заняття вони не можуть, а, можливо, й не хочуть.

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Діва

Діви, образно кажучи, завжди прагнуть поєднувати дві справи одночасно, у цьому разі — роботу та особисте життя. Навіть перебуваючи на пляжі чи на екскурсії, представники цього знака комусь телефонують — «з робочих питань»: їм здається, що таким чином вони весь час перебувають у курсі справ.

Козоріг

Козороги, які є головними трудоголіками зодіакального кола, без роботи почуваються так, ніби їх просто викинули на узбіччя життя. Тому вони беруть із собою у відпустку ноутбук, до якого кидаються в будь-яку вільну хвилину, а іноді й на шкоду «заходам», безпосередньо пов’язаним із відпочинком.

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