Астрологічний прогноз на 16 вересня

Журавлі / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових починань у цей час бажано утриматися — вони можуть привести до результату, протилежного тому, на який ми спочатку розраховували.

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Символ дня: журавлі.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: індиго, аквамарин.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.

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За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби цього дня: будь-яка хвороба, що почалася цього дня, минає буквально за добу, особливо якщо не залишати її без нагляду. Можна проводити омолоджувальні процедури, а ось лікувати зуби небажано.

Харчування дня: зірки наполягають на відмові від м’ясних страв — насамперед, від м’яса птиці

Стрижка дня: сьогодні сприятливий день для будь-яких процедур із волоссям, тому можна сміливо вирушати до перукарні.

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Дачні роботи дня: сезонні садово-городні роботи будуть успішними — можна прибирати опале листя, вкривати теплолюбні рослини, складати на зиму садовий інвентар.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що привертають кохання та дружбу.

Сни дня: сни цієї ночі часто виявляються пророчими, тому — якщо «сюжет» приємний — нікому про них не можна розповідати.

Табу дня: не варто нікому нічого давати — особливо особисті речі.

Цитата дня: «Кохання та робота — єдині речі в житті, що мають значення. Робота — це своєрідна форма кохання» (Мерілін Монро).

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