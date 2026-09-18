Лілія Подкопаєва замилувала фото підрослої 7-річної доньки: як змінювалася Евеліна протягом років

Лілія Подкопаєва з чоловіком і донькою / © instagram.com/podkopayeva_official

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Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва публічно привітала з днем народження молодшу доньку Евеліну, якій виповнилося сім років.

З нагоди свята спортсменка опублікувала в Instagram добірку сімейних кадрів різних років. На різних світлинах маленька Евеліна позує як самостійно, так і разом із мамою, татом Ігорем Дубінським та іншими рідними. Фото різної давнини Подкопаєва показала, як змінювалася її донька та як швидко промайнули ці роки.

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Донька Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

Донька та чоловік Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

У дописі спортсменка пригадала день народження Евеліни та розповіла про зворушливий вчинок її батька. За словами Лілії, Ігор одразу вирушив у дорогу, коли дізнався появу на світ донечки, аби встигнути побути поруч із родиною.

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«Сім років. Неймовірно, як це можливо? Вчора згадувала ту мить твого народження і те, як тато мчав першим же рейсом через увесь світ, аби встигнути бути з нами. Нічого не змінилося відтоді: наше головне правило залишається незмінним — бути разом за кожної нагоди, триматися одне одного і розділяти кожен момент. Ти поєднуєш у собі дитячу безпосередність і дивовижну дорослість. Наша гордість і наше безмежне щастя. Любимо тебе усім серцем!» — зворушила зіркова мама.

Лілія Подкопаєва з чоловіком і донькою — архівне фото / © instagram.com/podkopayeva_official

Донька Лілії Подкопаєвої — архівне фото / © instagram.com/podkopayeva_official

Діти Лілії Подкопаєвої — архівне фото / © instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, нещодавно співачка Леді Гага вперше стала мамою. Сурогатна мати народила їй доньку — відомо символічне ім’я первістки зірки.

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