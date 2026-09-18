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Лілія Подкопаєва замилувала фото підрослої 7-річної доньки: як змінювалася Евеліна протягом років
У родині зірки особливе свято.
Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва публічно привітала з днем народження молодшу доньку Евеліну, якій виповнилося сім років.
З нагоди свята спортсменка опублікувала в Instagram добірку сімейних кадрів різних років. На різних світлинах маленька Евеліна позує як самостійно, так і разом із мамою, татом Ігорем Дубінським та іншими рідними. Фото різної давнини Подкопаєва показала, як змінювалася її донька та як швидко промайнули ці роки.
У дописі спортсменка пригадала день народження Евеліни та розповіла про зворушливий вчинок її батька. За словами Лілії, Ігор одразу вирушив у дорогу, коли дізнався появу на світ донечки, аби встигнути побути поруч із родиною.
«Сім років. Неймовірно, як це можливо? Вчора згадувала ту мить твого народження і те, як тато мчав першим же рейсом через увесь світ, аби встигнути бути з нами. Нічого не змінилося відтоді: наше головне правило залишається незмінним — бути разом за кожної нагоди, триматися одне одного і розділяти кожен момент. Ти поєднуєш у собі дитячу безпосередність і дивовижну дорослість. Наша гордість і наше безмежне щастя. Любимо тебе усім серцем!» — зворушила зіркова мама.
Нагадаємо, нещодавно співачка Леді Гага вперше стала мамою. Сурогатна мати народила їй доньку — відомо символічне ім’я первістки зірки.