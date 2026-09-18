"Залишилося два тижні": відома українська ведуча шокувала страшним прогнозом лікаря

Лариса Руснак / © WAVE РБК-Україна

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Українська акторка та колишня ведуча «Лото-Забави» Лариса Руснак пригадала історію, яка свого часу кардинально змінила її життя.

Так, після однієї з консультацій щодо жіночого здоров’я лікар заявив знаменитості, що їй «залишилося два тижні», та наполягав на операції. Руснак зізналася, що після цих слів була настільки приголомшена, що вже не сприймала решту інформації від медика.

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«Мені лікар сказав: "Вам залишилося два тижні". Це жіноча історія була. Я вже далі нічого не чула. Лікар сказав зробити операцію», — пригадала Лариса в інтерв’ю «РБК-Україна».

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Після візиту до лікаря акторка пережила ще один дивний епізод, який вважає знаковим. Вона спробувала комусь зателефонувати, однак почула, що такого номера не існує. Через пережитий шок Руснак навіть подумала, що перебуває у божевільні або вже на тому світі. Згодом їй пояснили, що стався збій у системі.

Лариса Руснак / © WAVE РБК-Україна

«Потім я зателефонувала запитати, що відбувається, а мені відповіли, що збій у системі. Думаю, що це було непросто. І це дуже сильно перевернуло моє життя», — зізнається зірка.

Ця ситуація змусила знаменитість не поспішати з операцією, а звернутися до інших лікарів. Після консультацій вона почула зовсім іншу думку й видихнула з полегшенням. Акторка також почала самостійно шукати більше інформації та намагалася впоратися із пережитим психологічно.

«Я почала читати, максимально рятуватися. І жодної операції не робила. Можливо, комусь треба було гроші заробити на операції чи я не знаю. Я не оперувалася, бо потім пішла по інших лікарях. Почала радитися. Мені сказали, що 80% жінок живуть з цим нормально й це не є як такою проблемою. Я зверталася і до психологів», — розповіла Руснак.

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Зазначимо, Лариса Руснак понад 18 років була ведучою «Лото-Забави», паралельно працюючи в театрі та кіно.

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