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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
648
Час на прочитання
2 хв

Леді Гага таємно народила: ЗМІ розкрили подробиці пологів 40-річної зірки і символічне ім’я дитини

Свій новий статус зірка з нареченим приховували декілька місяців.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Леді Гага з нареченим Майклом Поланскі

Леді Гага з нареченим Майклом Поланскі / © Associated Press

Американська співачка Леді Гага з нареченим, бізнесменом Майклом Поланскі таємно стали батьками.

Про поповнення у родині стало відомо у вересні, коли папараці заскочили зіркову пару на прогулянці з маленькою дитиною. Своєю чергою жоден з них досі не розголошує подробиць і ретельно приховує щастя від публіки.

Та все ж інсайдерам вдалося роздобути інформацію про дитину Леді Гаги. Так, видання TMZ ознайомилося зі свідоцтвом про народження первістки зірки і стверджує, що у неї народилася дівчинка.

За даними джерел, доньку зірка народила ще на початку червня у Лос-Анджелесі, але досі не ділиться цим публічно. Пологи приймав один із популярних серед зірок акушер-гінеколог.

Леді Гага з нареченим / © Associated Press

Леді Гага з нареченим / © Associated Press

І поки Гага з нареченим і донечкою проводить час подалі від публічності, інсайдер також озвучив ім’я крихітки. Новонароджену назвали Роуз Бін Поланскі. Видання припустило, що воно може бути доволі символічним для батьків.

Зокрема, «роуз» з англійської перекладається як «троянда». І доволі цікавим збігом є те, що Леді Гага має велике татуювання у формі троянди на спині, присвячене її виступу із піснею «La Vie En Rose» у фільмі «Зірка народилася». А ось друге ім’я — Бін — може бути пов’язане зі співаком Карлом Біном. Саме він надихнув її на хіт I Was Born This Way.

До слова, роман Леді Гаги та підприємця Майкла Поланскі закрутився ще 2019 року, а 2024 року вони заручилися. Відтоді співачка тривалий час роздумувала про материнство й говорила про свою готовність. І тепер мрія наречених здійснилася.

Нагадаємо, нещодавно акторка Міллі Боббі Браун у свої 22 роки вдруге стала мамою. Зірка «Дивних див» та її чоловік оголосили про всиновлення дитини.

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