Які дрова можна збирати в лісі в Україні: що дозволено законом

Дрова в лісі

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З наближенням опалювального сезону питання заготівлі дров стає актуальнішим. У лісах можна побачити сухі та повалені дерева, гілки й залишки після рубок, тому може здаватися, що таку деревину дозволено просто забрати додому. Насправді українське законодавство встановлює певні обмеження.

За загальним правилом самовільно заготовляти деревину в лісі не можна. Водночас для жителів окремих територій, де ведуться або велися бойові дії, під час воєнного стану передбачений спеціальний механізм збору порубкових решток для опалення.

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Що можна збирати в лісі без спеціального дозволу

Правила використання лісових ресурсів визначені Лісовим кодексом України. Зокрема, стаття 66 передбачає право громадян безоплатно та без спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби та інші ресурси в межах установлених норм. Заготівля деревини до такого вільного використання не належить.

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Державне агентство лісових ресурсів України також пояснює, що самозаготівля населенням зрубаної деревини в лісі не дозволяється.

Чи можна забрати сухе або повалене дерево

Те, що дерево висохло, впало або вже було зрубане, саме по собі не означає, що його можна забрати додому. Тому не слід самостійно спилювати сухостій, розпилювати повалені стовбури або вивозити зрубану деревину.

Як пояснює Держлісагентство, заготівля деревини належить до спеціального використання лісових ресурсів і здійснюється за встановленою процедурою. Якщо деревина потрібна для опалення, варто звернутися до відповідного лісокористувача та з’ясувати, як її можна законно придбати або отримати.

Коли можна збирати порубкові рештки

Окремий порядок передбачений для населення територій, на яких ведуться або велися бойові дії. Він встановлений постановою Кабінету Міністрів України №861 від 30 липня 2024 року. Документ регулює забезпечення населення таких територій паливною деревиною під час воєнного стану.

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Як пояснює Держлісагентство, жителі відповідних територій отримали можливість безоплатно збирати порубкові рештки на лісових ділянках від усіх видів рубок для опалення житла.

Що вважається порубковими рештками? Порубкові рештки — це не дерева, які людина може самостійно спиляти на дрова. Йдеться про деревні залишки, що утворилися внаслідок проведення лісозаготівельних робіт. Це сучки, гілля, верхівки дерев та інші відходи, не віднесені до ліквідної деревини.

Тобто спеціальний порядок дозволяє збирати залишки після рубок, а не самовільно вибирати в лісі дерева та перетворювати їх на дрова.

Чи можна брати із собою бензопилу? Спеціальний порядок не дозволяє самостійно рубати дерева. Під час збору порубкових решток заборонено відокремлювати стовбур дерева від пня, а також використовувати бензинові та електричні моторні пилки.

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Отже, йдеться саме про збір уже наявних порубкових решток, а не про самостійну заготівлю дерев.

Перед збором деревини варто звернутися до місцевого лісокористувача або органу місцевої влади та уточнити, чи дозволено це на конкретній території та де саме можна збирати порубкові рештки.

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