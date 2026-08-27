Ціни на дрова перед зимою стали рекордними: скільки коштує кубометр 2026 року

Ціни на дрова

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Підготовка до опалювального сезону цього року почалася незвично рано. Українці активно запасаються дровами ще влітку, а ДП «Ліси України» повідомляє про рекордний попит. На приватному ринку це вже позначилося на цінах, у Києві та області дубові дрова подекуди коштують майже вдвічі дорожче, ніж торік.

Водночас єдиної ціни на дрова в Україні немає. Вона залежить від регіону, породи та вологості деревини, способу її підготовки й навіть того, як продавець рахує обсяг. Крім того, державні лісництва продають паливну деревину значно дешевше за приватних постачальників.

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Скільки коштують дрова в Києві та інших містах

Найпомітніше зростання цін зараз спостерігається в столичному регіоні. Торік дубові дрова в Києві та області продавали приблизно по 1500–2500 грн за кубометр. Наприкінці серпня 2026 року приватні продавці просять близько 3700 грн, а деякі — до 4500 грн за кубометр.

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В інших містах пропозиції дешевші. У Дніпрі дубові дрова коштують орієнтовно 2700 грн за кубометр навалом і 3000 грн за складений кубометр.

У Львові тверді породи пропонують приблизно по 1400–2000 грн за кубометр.

До вартості самого палива нерідко додається доставка. Наприклад, в одній із проаналізованих столичних пропозицій вона коштувала від 2000 грн до Солом’янського району Києва.

У державних лісництвах дрова дешевші

Ціни Державного підприємства «Ліси України» суттєво відрізняються від приватних. За останніми оприлюдненими підприємством даними, середня вартість твердолистяних дров становить 1390 грн/м³, хвойних — 1120 грн/м³, м’яколистяних — 950 грн/м³.

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Ще у травні підприємство наводило близькі фіксовані ціни за групами: 1400 грн/м³ за I групу твердих порід, 1100 грн за II групу, до якої належать сосна та вільха, та 950 грн за III групу — ялину, ялицю і м’яколистяні породи. Ціни вказані з ПДВ.

За умови відсутності різких змін вартості пального, логістики та послуг ДП «Ліси України» обіцяє утримувати цей рівень цін до завершення опалювального сезону 2026–2027 років.

Чому у приватних продавців значно дорожче

Порівнювати державну та приватну ціну напряму не завжди правильно. Приватні продавці часто пропонують готові колоті дрова, а також беруть на себе завантаження та доставку.

При купівлі деревини в лісництві можуть виникнути додаткові витрати на перевезення, розпилювання, рубання, завантаження й розвантаження. Тому ціна в прайсі державного продавця не завжди дорівнює остаточній сумі, яку витратить покупець.

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Держлісагентство пояснило, як формується вартість таких дров. У середньому близько 650 грн на кубометр припадало на заготівлю, трелювання та транспортування на склад, ще приблизно 400 грн — на ПДВ та інші податки. Прибуток підприємства становив 34 грн на кубометр, а рентабельність була обмежена рівнем 1–5%.

Попит на дрова справді рекордний

За даними ДП «Ліси України», станом на кінець травня населенню та об’єктам соціальної сфери у 2026 році продали майже 1,1 млн м³ дров. За аналогічний період 2025-го — 534 тис. м³. Тобто обсяг реалізації зріс більш ніж удвічі. Щомісяця підприємство тоді відвантажувало в середньому близько 225 тис. м³. Високий попит зберігся і влітку, господарства підприємства відвантажують по 10–12 тис. м³ паливних дров щодня.

Водночас у ДП «Ліси України» заявляють, що обсягів заготівлі достатньо для покриття потреб, тому підстав говорити про загальний дефіцит дров наразі немає.

Скільки коштуватиме опалення дровами

Точна сума залежить від площі будинку, якості утеплення, температури взимку, ефективності печі або котла, а також породи й вологості деревини. Тому для кожного будинку витрати будуть різними.

За орієнтовними розрахунками, для опалення будинку площею 50–70 м² протягом зими може знадобитися приблизно 5,4–8,4 м³ дубових дров.

Якщо купувати такий обсяг у приватних продавців по 3700 грн за кубометр, за сезон доведеться витратити приблизно 20–31 тис. грн лише на дрова. Якщо ж придбати твердолистяні дрова у державного продавця приблизно по 1390 грн/м³, той самий обсяг коштуватиме близько 7,5–11,7 тис. грн. До цієї суми можуть додатися витрати на доставку, розпилювання та рубання.

Це лише приблизний розрахунок. Сухі дрова дають більше корисного тепла, ніж вологі, а добре утеплений будинок потребуватиме менше палива. Тому фактичні витрати можуть суттєво відрізнятися.

Теплотворність деревини суттєво залежить від вологості, а найефективніше горять добре висушені дрова. Тому при порівнянні пропозицій важливо запитувати не тільки про породу та ціну, а й про вологість деревини. Дешевші сирі дрова можуть давати менше корисного тепла, оскільки частина енергії під час горіння витрачається на випаровування вологи.

Що потрібно уточнити перед купівлею

Важливо з’ясувати й те, за який саме обсяг виставлена ціна. «Кубометр дров» у побутових оголошеннях може означати щільний кубометр деревини, складометр або обсяг полін, насипаних навалом. Через проміжки між полінами фактична кількість деревини буде різною.

Тому перед замовленням варто уточнити спосіб обліку, породу та вологість дров, довжину полін, чи вони вже порубані, а також окремо порахувати вартість доставки й розвантаження. Саме ці параметри дозволяють коректно порівняти пропозиції, а не лише цифру «за куб».

За даними ДП «Ліси України», у 2026 році рекордним став попит на дрова, за перші місяці року населення та соціальна сфера придбали майже вдвічі більше паливної деревини, ніж за той самий період 2025-го. Водночас державний постачальник заявляє, що планує зберігати встановлений рівень цін до кінця опалювального сезону 2026/2027, якщо суттєво не подорожчають пальне, логістика та послуги. Різке зростання до 3700–4500 грн за кубометр спостерігається на приватному ринку Києва та області й стосується, зокрема, дубових дров.

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