Збірна України з волейболу втратила шанси на вихід до плейоф жіночого Євро-2026

Жіноча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

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Жіноча збірна України з волейболу поступилася команді Сербії в поєдинку заключного, п'ятого туру чемпіонату Європи-2026.

Матч завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3 (21:25, 22:25, 21:25).

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Для українок це четверта поразка на турнірі. Наша команда втратила шанси на вихід до плейоф, посівши підсумкове п'яте місце у групі з шести команд.

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На турнірі виступають 24 команди, які поділені на 4 групи. До плейоф вийдуть по 4 найкращі збірні з кожної групи.

Турнірна таблиця групи В

1. Сербія — 5 перемог (5 матчів), 15 очок (15:1 — за сетами)

2. Чехія — 3 перемоги (4), 9 очок (10:5)

3. Греція — 3 перемоги (5), 8 очок (10:10)

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4. Болгарія — 2 перемоги (4), 5 очок (7:8)

5. Україна — 1 перемога (5), 4 очки (6:12)

6. Австрія — 0 перемог (5), 0 очок (3:15)

Збірна України вперше за 7 років не вийшла з групи жіночого чемпіонату Європи з волейболу. У 2021 та 2023 роках українки закінчували виступи на турнірі у першому раунді плейоф.

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Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу здобула першу перемогу на жіночому Євро-2026.

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