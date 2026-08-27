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Збірна України з волейболу втратила шанси на вихід до плейоф жіночого Євро-2026
Українки зазнали четвертої поразки на турнірі.
Жіноча збірна України з волейболу поступилася команді Сербії в поєдинку заключного, п'ятого туру чемпіонату Європи-2026.
Матч завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3 (21:25, 22:25, 21:25).
Для українок це четверта поразка на турнірі. Наша команда втратила шанси на вихід до плейоф, посівши підсумкове п'яте місце у групі з шести команд.
На турнірі виступають 24 команди, які поділені на 4 групи. До плейоф вийдуть по 4 найкращі збірні з кожної групи.
Турнірна таблиця групи В
1. Сербія — 5 перемог (5 матчів), 15 очок (15:1 — за сетами)
2. Чехія — 3 перемоги (4), 9 очок (10:5)
3. Греція — 3 перемоги (5), 8 очок (10:10)
4. Болгарія — 2 перемоги (4), 5 очок (7:8)
5. Україна — 1 перемога (5), 4 очки (6:12)
6. Австрія — 0 перемог (5), 0 очок (3:15)
Збірна України вперше за 7 років не вийшла з групи жіночого чемпіонату Європи з волейболу. У 2021 та 2023 роках українки закінчували виступи на турнірі у першому раунді плейоф.
Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу здобула першу перемогу на жіночому Євро-2026.