Один з найкращих боксерів світу прибув до України та зустрівся із Зеленським

Теренс Кроуфорд та Володимир Зеленський / © president.gov.ua

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Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд, який наприкінці минулого року оголосив про завершення кар'єри, прибув до Києва та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Президента України в Instagram.

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Зеленський подякував Кроуфорду за візит та підтримку України, а також розповів, що в подарунок отримав від боксера цуценя американського пітбультер'єра.

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"Сьогодні в Україні легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд. Він від перших днів війни підтримує нашу країну, наш народ. Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками.

На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського пітбультер'єра — дівчинку Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім'я на честь майбутньої системи ППО FREYJA як символ нашого захисту.

Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу", — написав Зеленський.

Зазначимо, що Теренс вирушив на пенсію непереможним. В його активі 42 перемоги (31 — нокаутом) у 42 поєдинках на професійному рингу.

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За свою кар'єру Кроуфорд ставав чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях, а також першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах.

Свій останній бій американець провів у вересні 2025 року, здолавши одноголосним рішенням суддів мексиканця Сауля "Канело" Альвареса і ставши абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк завоював перший титул у професійному боксі.

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