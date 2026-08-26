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Один з найкращих боксерів світу прибув до України та зустрівся із Зеленським
Теренс Кроуфорд зробив Президенту України особливий подарунок.
Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд, який наприкінці минулого року оголосив про завершення кар'єри, прибув до Києва та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Президента України в Instagram.
Зеленський подякував Кроуфорду за візит та підтримку України, а також розповів, що в подарунок отримав від боксера цуценя американського пітбультер'єра.
"Сьогодні в Україні легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд. Він від перших днів війни підтримує нашу країну, наш народ. Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками.
На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського пітбультер'єра — дівчинку Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім'я на честь майбутньої системи ППО FREYJA як символ нашого захисту.
Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу", — написав Зеленський.
Зазначимо, що Теренс вирушив на пенсію непереможним. В його активі 42 перемоги (31 — нокаутом) у 42 поєдинках на професійному рингу.
За свою кар'єру Кроуфорд ставав чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях, а також першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах.
Свій останній бій американець провів у вересні 2025 року, здолавши одноголосним рішенням суддів мексиканця Сауля "Канело" Альвареса і ставши абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.
Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк завоював перший титул у професійному боксі.