На Львівщині військовий знайшов унікальний артефакт, якому 11 000 років: відео

На Львівщині чоловік знайшов зуб мамонта / © ТСН

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Зуб мамонта, якому щонайменше понад одинадцять тисяч років, випадково знайшли на Львівщині.

28-річний військовослужбовець під час відпустки купався у місцевій річці і натрапив на цінну знахідку. Він за освітою географ, тож одразу зрозумів — це не просто камінь. І не помилився.

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Де тепер зберігатимуть зуб мамонта та наскільки він рідкісний — розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

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Сім з половиною кілограмів історії для рідного вишу

Сім з половиною кілограмів — стільки важить цей зуб. Тепер він перебуває на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Саме тут навчався військовослужбовець Володимир, який його знайшов. І знання, здобуті шість років тому, допомогли йому миттєво розпізнати унікальну знахідку.

«Це був звичайний літній день, я пішов на річку купатися. Я просто йшов по пляжу, дивлюсь — цікавий обʼєкт. Оскільки я займався вже геоморфологією, часто їздив на практики разом зі студентами, одразу зрозумів, що це якась скамʼянілість», — пригадує захисник Володимир Проць.

І от Володимир знову за студентською партою. Та замість конспектів розглядає свою знахідку із колишніми викладачами — боєць вирішив подарувати її студентам.

«Щоб майбутні студенти могли подивитися, доторкнутися до частини історії нашого краю. Я думаю, їм це буде максимально корисно», — додає Володимир.

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«Якщо студент побачить своїми очима і здивується розмірам того зуба, то він спробує собі уявити, який же то мусив бути той мамут!» — наголошує професор кафедри геоморфології та палеогеографії географічного факультету Андрій Богуцький.

Якими були древні гіганти та чому знахідка унікальна

Розміри тварин справді вражали: мамонти могли важити близько 12 тонн і доживати до 60 років. За цей час у них шість разів виростали нові зуби.

«Мамути мали 4 зуби: 2 зверху і 2 в нижній щелепі. Зуби дуже потужні, вкриті емаллю. Вони травоїдні, їли рослинність і не їли тваринної їжі», — пояснює професор Андрій Богуцький.

На території сучасної України мамонти зникли понад 11 тисяч років тому — коли відступила багаторічна мерзлота. А от у світі останні популяції цих тварин протрималися значно довше.

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«Коли жив останній мамут на нашій території, це було на острові Врангеля близько 3,5–4 тисяч років тому. Тобто в той час, коли в Єгипті вже стояли піраміди в Гізі», — зазначає доцентка кафедри геоморфології та палеогеографії Олена Томенюк.

Колись на мамонтів полювали люди кам'яної доби: м'ясо їли, а з кісток споруджували житло. Тож в Україні досі знаходять величезні фрагменти скелета, бивні та зуби.

«Мамонт був дуже поширений тут, на території західних областей України. Принаймні, на Волино-Подільській височині відомо понад 600 — а думаю, й значно більше — пунктів, де були знайдені бивні, зуби та інші фрагменти тіла», — зауважує Андрій Богуцький.

Тож сама по собі така знахідка не є сенсаційною, кажуть науковці. Проте стан її збереженості справді вражає.

«Основна проблема цих знахідок під час розкопок: як тільки ви виймаєте їх на повітря — вони дуже швидко починають руйнуватися. Але унікальність чи така дуже підкреслена важливість цієї знахідки — що вона у чудовому стані збереженості», — підкреслює Олена Томенюк.

На факультеті щиро радіють, що відтепер студенти зможуть вивчати справжній зуб мамонта просто в аудиторіях, а не в музейних вітринах. Тим часом Володимир, якому випадкова знахідка нагадала про давнє захоплення, вже міркує над тим, чи не продовжити йому заняття наукою в аспірантурі після перемоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: 24 ПОРАНЕНИХ у Краматорську! МАСОВЕ ОТРУЄННЯ РОДИНИ! | ТСН 19:00 25 СЕРПНЯ

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