У Росії пригрозили вдарити "Орєшніком" по Європі: цинічна заява

Путін, "Орешнік"

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У Росії знову пролунали погрози на адресу країн Європи із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік». Перший заступник голови комітету Держдуми з питань оборони Олексій Журавльов заявив, що Москва нібито має завдати удару по європейському підприємству, де виробляють безпілотники.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

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За словами Журавльова, Росії варто перейти від заяв до реальних атак. Він запропонував завдати удару по одному із заводів, які виробляють дрони для європейських країн.

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«Я б завдав удару по одному з європейських заводів, де виробляють дрони, які потім літають над нашими містами», — видав він.

Російський депутат заявив, що метою такого удару має бути не лише залякування. Він хоче, щоб застосування ракети продемонструвало її можливості навіть без ядерної боєголовки.

Журавльов також фактично закликав завдати удару по підприємству в момент, коли там перебувають люди. За його словами, це нібито мало б змусити західні держави серйозніше сприймати погрози Кремля.

Водночас депутат визнав, що рішення про застосування «Орєшніка» залежить від військового керівництва Росії. Він зазначив, що такі ракети, за його словами, використовуються лише в «особливих випадках».

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Раніше аналітики заявили, що російський «Орєшнік» може бути далеко не такою новітньою та високоточною зброєю, як його представляє Кремль. За даними дослідження Dallas Analytics, ракета може використовувати застарілі радянські компоненти, зокрема навігаційний прилад, проблеми з яким ускладнюють виробництво та можуть впливати на точність. Автентичність отриманого листування російських підприємств остаточно не підтверджена. Водночас експерти припускають, що «Орєшнік» базується на старих технологіях, а його серійне виробництво може бути обмеженим.

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