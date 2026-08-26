Путін націлився ще на дві області України: генерал Келлог попередив про небезпечний сценарій

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну в Україні. У нього була безліч можливостей зупинити бойові дії, але він цього не зробив.

Таку думку висловив колишній спеціальний представник Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог в ексклюзивному інтерв’ю ведучій «1+1» Наталії Мосейчук.

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Путін хоче окупувати ще дві області

Американський генерал висловив щире захоплення Україною, яка відбиває російську агресію, але попередив, що Путін хоче забрати не лише Луганську область, а й Одеську та Запорізьку.

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«Йому цього ніхто не віддасть. Питання в тому, чи готовий він іти на це. Я вивчаю росіян уже багато років. Мене завжди непокоїть аналогія з Другою світовою війною, коли Адольф Гітлер сказав британцям, що йому потрібна лише Судецька область Чехословаччини, а британці відповіли: „Але ж у нас тепер мир“. Як же вони помилялися?», — підкреслив він.

Келлог вважає, що російський диктатор просуватиметься далі вглиб України. Він не зупиниться на досягнутому,

«Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу. І європейські країни прийняли цей виклик, відповідаючи прямо на ваше запитання: „Я не знаю“. Адже він, тобто Путін, має усвідомити, що не зможе виграти цю війну. Просто не зможе», — наголосив генерал.

Коли завершиться війна — останні прогнози

Нагадаємо, у МЗС Бельгії оцінили терміни завершення війни в Україні. Очільник дипломатичного відомства не бачить швидкого настання миру. На його думку, бойові дії можуть затягнутися до 2028 року.

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Попри похмурі прогнози європейських політиків, президент України Володимир Зеленський заявив про «вікно можливостей» для закінчення війни — з кінця цього року до кінця літа 2027 року.

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