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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українці змінили думку про завершення війни: що показало нове опитування

Українці все ще вірять у повернення частини окупованих територій, однак дедалі більше громадян допускають інший сценарій завершення війни.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Українці

Українці / © pexels.com

Більшість українців усе ще вірять у звільнення хоча б частини територій, але водночас зросла кількість тих, хто вважає реалістичним сценарій із територіальними втратами.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Завершення війни в Україні: як змінилися настрої українців

Згідно з дослідженням, наразі 53% респондентів обирають варіанти розвитку подій із поверненням українських земель. У лютому 2025 року цей показник становив 60%.

Зокрема, у повне відновлення територіальної цілісності в межах 1991 року вірять 23% опитаних (раніше — 25%), а ще 12% вважають реальним сценарій із поверненням усіх територій та перенесенням бойових дій на територію Росії (раніше — 14%).

Повернення до фактичних кордонів станом на 24 лютого 2022 року вважають можливим 14% громадян (раніше — 16%), а деокупацію всієї Донеччини та Луганщини — 4% (раніше — 5%).

Водночас частка українців, які вважають найбільш реалістичним сценарій збереження державності та незалежності України із вимушеними територіальними втратами, зросла з 33% у лютому 2025 року до 41% у вересні 2026 року.

У КМІС пояснюють, що ця опція фактично означає «заморожування» війни за нинішньою лінією фронту або, для меншої частини респондентів, виведення військ з Донеччини та Луганщини.

Проте наголошують, що про офіційне визнання окупованих територій частиною РФ у запитанні мова не йшла. Вагалися з відповіддю та обрали варіант «важко сказати» 6% опитаних (у лютому 2025 року таких було 7%).

Опитування щодо війни в Україні — останні новини

Нагадаємо, більшість українців допускає переговори з Росією, однак це не означає підтримки поступок Москві. Ставлення до завершення бойових дій суттєво залежить від умов і гарантій безпеки.

Також за даними КМІС, 53% опитаних вважають, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

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