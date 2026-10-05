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Чи хочуть українці бачити Зеленського на другому терміні — опитування
За даними КМІС, 53% опитаних вважають, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.
Президент України Володимир Зеленський має обмежитися одним президентським терміном і не балотуватися на другий термін.
Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 12−21 вересня.
Результати опитування свідчать, що 53% українців вважають, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном. Водночас 42% вважають, що він має взяти участь у наступних виборах. Решта 5% не визначилися зі своєю думкою.
Вибори в Україні під час війни — що відомо
У грудні 2025 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук схвалив створення робочої групи щодо можливості проведення виборів, головою якої обрали Олександра Корнієнка.
7 січня 2026 року Зеленський заявив, що в лютому може розпочатися підготовка змін до законодавства щодо виборів і референдуму, але це залежить від мирних переговорів.
Президент України заявив про готовність провести вибори на тлі тиску президента США Дональда Трампа. Той закликав Україну провести президентські вибори. За словами Зеленського, 90% українців проти проведення виборів зараз.
11 лютого видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Україна планує проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з країною-агресором Росією до 15 травня 2026 року.
Згодом інформагентство «Укрінформ» із посиланням на джерело в Офісі президента заявило, що проведення виборів в Україні найближчим часом малоймовірне, оскільки Росія продовжує завдавати удари, зокрема й по цивільному населенню.
Згодом Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори президента за умови, якщо буде хоча б двомісячне перемир’я.