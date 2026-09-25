П'ють власну сечу та роздягають своїх 200-х: у батальйоні "Свобода" розповіли про голод в армії РФ

Окупанти приварили сарай на танк / © скриншот з відео

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На передньому краю фронту російські окупаційні війська опинилися у критичному становищі через тотальну відсутність логістики та провізії. Ворожі штурмовики змушені вживати власні відходи життєдіяльності, щоб не померти від спраги, та знімати амуніцію з ліквідованих поплічників.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів сержант батальйону «Свобода» Національної гвардії України Владислав Первухін.

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За його словами, через ефективну роботу українських сил окупанти повністю відрізані від нормального забезпечення. Щоб зберегти життя, загарбники вдаються до крайніх заходів та мародерства.

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«Їм періодично доносять щось пташками різного формату — чи то крилами, чи то FPV. Але це, умовно, одна FPV на два дні: пів літра води й, може, банка якоїсь тушонки», — зазначив Первухін.

Сержант НГУ додав, що через брак елементарних речей та води ворожі бійці п’ють власні відходи, вдягаються у цивільний одяг, знайдений у покинутих домівках місцевих жителів, а також забирають екіпірування й зброю з тіл вбитих російських військовослужбовців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року російська армія втратила близько 260–270 тисяч військовослужбовців, попри мінімальні територіальні здобутки.

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