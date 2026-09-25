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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
2 хв

Дружина Усика у 17-ту річницю шлюбу замилувала романтикою і показала боксера з білявим волоссям

Подружжя показало святкові фото серед пальм.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Олександр Усик і його дружина Катерина

Олександр Усик і його дружина Катерина / © instagram.com/usykkate1/

Дружина Олександра Усика — Катерина — показала романтичні кадри з боксером з нагоди 17-ї річниці їхнього шлюбу. Подружжя влаштувало атмосферний фотосет серед пальм, а спортсмен здивував новою зачіскою та кольором волосся.

Так, 25 вересня Олександр і Катерина Усики святкуюь 17 років подружнього життя. З цієї нагоди пара позувала разом на тлі тропічних краєвидів та вілли. Закохані не приховували почуттів: вони обіймалися, цілувалися та жартували перед камерою. До того ж важко не помітити новий колір волосся спортсмена, який тепер має біляві пасма шляхом мелірування.

Олександр Усик і його дружина Катерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик і його дружина Катерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик і його дружина Катерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик і його дружина Катерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина присвятила чоловікові ніжний допис і зізналася, що після стількох років вони продовжують свідомо обирати одне одного.

«17 років разом. І все так само обираємо одне одного. Люблю», — ніжно написала дружина Усика.

У коментарях зіркове подружжя вже засипали компліментами й вітаннями.

  • Любов, яка вам дуже личить. З річницею

  • Вітання! Многая літа разом!

  • Нехай з кожним роком ваша любов стає тільки міцнішою, а разом завжди буде легко, тепло і щасливо

Олександр Усик і його дружина Катерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

Олександр Усик і його дружина Катерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

До слова, Олександр Усик і Катерина познайомилися ще в шкільні роки, а згодом їхні стосунки переросли в романтичні. Пара одружилися 25 вересня 2009 року у Криму. За роки разом подружжя стало батьками чотирьох дітей — доньки Єлизавети та синів Кирила, Михайла й Олександра.

Нагадаємо, нещодавно співачка, відома як Ассоль, таємно вийшла заміж і вперше показала свого загадкового чоловіка.

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