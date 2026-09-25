Жена Усика в 17-ю годовщину брака восхитила романтикой и показала боксера с белокурыми волосами

Александр Усик и его жена Екатерина / © instagram.com/usykkate1/

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Жена Александра Усика — Екатерина — показала романтические кадры с боксером по случаю 17-летия их брака. Супруги устроили атмосферный фотосет среди пальм, а спортсмен удивил новой прической и цветом волос.

Так, 25 сентября Александр и Екатерина Усики празднуют 17 лет супружеской жизни. По этому случаю пара позировала вместе на фоне тропических пейзажей и виллы. Возлюбленные не скрывали чувств: они обнимались, целовались и шутили перед камерой. К тому же трудно не заметить новый цвет волос спортсмена, который теперь имеет светловолосые пряди путем мелирования.

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Александр Усик и его жена Екатерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик и его жена Екатерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина посвятила мужу нежный пост и призналась, что после стольких лет они продолжают сознательно выбирать друг друга.

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«17 лет вместе. И все так же выбираем друг друга. Люблю», — нежно написала жена Усика.

В комментариях звездных супругов уже засыпали комплиментами и поздравлениями.

Любовь, которая вам очень к лицу. С годовщиной.

Поздравления! Многих лет вам вместе!

Пусть с каждым годом ваша любовь становится только крепче, а вместе всегда будет легко, тепло и счастливо.

Александр Усик и его жена Екатерина / © instagram.com/usyk_kate1505/

К слову, Александр Усик и Екатерина познакомились еще в школьные годы, а затем их отношения переросли в романтические. Пара поженилась 25 сентября 2009 года в Крыму. За годы вместе супруги стали родителями четырех детей — дочери Елизаветы и сыновей Кирилла, Михаила и Александра.

Напомним, недавно певица, известная как Ассоль, тайно вышла замуж и впервые показала своего загадочного мужа.

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