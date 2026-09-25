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Жена Усика в 17-ю годовщину брака восхитила романтикой и показала боксера с белокурыми волосами
Супруги показали праздничные фото среди пальм.
Жена Александра Усика — Екатерина — показала романтические кадры с боксером по случаю 17-летия их брака. Супруги устроили атмосферный фотосет среди пальм, а спортсмен удивил новой прической и цветом волос.
Так, 25 сентября Александр и Екатерина Усики празднуют 17 лет супружеской жизни. По этому случаю пара позировала вместе на фоне тропических пейзажей и виллы. Возлюбленные не скрывали чувств: они обнимались, целовались и шутили перед камерой. К тому же трудно не заметить новый цвет волос спортсмена, который теперь имеет светловолосые пряди путем мелирования.
Екатерина посвятила мужу нежный пост и призналась, что после стольких лет они продолжают сознательно выбирать друг друга.
«17 лет вместе. И все так же выбираем друг друга. Люблю», — нежно написала жена Усика.
В комментариях звездных супругов уже засыпали комплиментами и поздравлениями.
Любовь, которая вам очень к лицу. С годовщиной.
Поздравления! Многих лет вам вместе!
Пусть с каждым годом ваша любовь становится только крепче, а вместе всегда будет легко, тепло и счастливо.
К слову, Александр Усик и Екатерина познакомились еще в школьные годы, а затем их отношения переросли в романтические. Пара поженилась 25 сентября 2009 года в Крыму. За годы вместе супруги стали родителями четырех детей — дочери Елизаветы и сыновей Кирилла, Михаила и Александра.
Напомним, недавно певица, известная как Ассоль, тайно вышла замуж и впервые показала своего загадочного мужа.