Что будет, если есть яйца каждый день: диетологи назвали пользу и возможные риски

Можно есть яйца каждый день / © pexels.com

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Так можно ли есть яйца каждый день и как такая привычка может повлиять на здоровье? Диетологи объяснили, на что стоит обратить внимание.

Чем полезны яйца

Несмотря на небольшой размер, яйца обладают высокой питательной ценностью. Одно большое яйцо содержит около 6 г белка, который помогает дольше сохранять ощущение сытости и необходимо для поддержания и восстановления мышечной ткани.

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Кроме того, яйца содержат витамины A, D и B12, а также селен, йод и холин. Последний играет немаловажную роль в работе мозга и нервной системы.

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Еще одно преимущество яиц — наличие антиоксидантов лютеина и зеаксантина. Эти вещества скапливаются в сетчатке глаза и связаны с поддержанием здоровья глаз.

Желток также содержит жиры, в том числе омега-3 жирные кислоты. Их количество зависит от рациона кур, поэтому обогащенные омега-3 яйца могут содержать их больше.

Можно ли есть яйца каждый день

Для большинства здоровых людей одно яйцо в день может быть частью сбалансированного рациона. Важно, однако, оценивать не только количество яиц, но и питание в целом.

Например, яйцо, приготовленное с овощами и поданное с цельнозерновым хлебом, существенно отличается по питательной ценности от завтрака с яйцами, беконом, колбасой и большим количеством сливочного масла.

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Поэтому специалисты советуют обращать внимание на продукты, с которыми вы сочетаете яйца, и количество насыщенных жиров в ежедневном меню.

Яйца и холестерин: есть ли повод волноваться

Именно холестерин стал причиной неоднозначной репутации яиц. Он содержится в желтке, в то время как яичный белок практически не содержит жира.

Однако пищевой холестерин и уровень холестерина в крови — не одно и то же. Реакция организма на продукты с холестерином может отличаться у разных людей, а значение имеет весь рацион, в частности количество насыщенных жиров.

Поэтому здоровому человеку не обязательно отказываться от желтков только потому, что они содержат холестерин.

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Другая ситуация может быть у людей с повышенным уровнем холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или другими факторами риска. В этом случае оптимальное количество яиц лучше обсудить с врачом или диетологом.

Сколько яиц можно есть в день

Универсальной нормы, которая все равно подходила бы всем, нет. Для большинства здоровых взрослых целое яйцо в день может вписываться в здоровый рацион.

Потребности конкретного человека зависят от возраста, состояния здоровья, уровня физической активности и других источников белка и жиров в меню.

Если необходимо увеличить количество белка, но ограничить холестерин и насыщенные жиры, можно совмещать одно целое яичко с дополнительными яичными белками. Таким образом, блюдо будет содержать больше белка, но меньше желтков.

В то же время не стоит делать яйца единственным источником белка. Рацион будет разнообразнее, если также включать рыбу, бобовые, орехи, мясо и кисломолочные продукты.

Как лучше готовить яйца

Польза яиц во многом зависит и от способа их приготовления. Вареные яйца или яйца пашот не требуют большого количества дополнительного жира.

Если регулярно жарить их на большом количестве сливочного масла или подавать с беконом, колбасой и другими продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров, питательный профиль всего приема пищи меняется.

Хорошим вариантом завтрака могут быть яйца с овощами, зеленью, авокадо или цельнозерновым хлебом. Так организм получает не только белок и жиры, но и клетчатку и другие питательные вещества.

Что будет, если есть яйца каждый день

Регулярное употребление яиц поможет обеспечить организм полноценным белком, холином, витаминами и антиоксидантами. Благодаря белку и жирам яйца хорошо насыщают, поэтому после такого завтрака ощущение голода может появляться позже.

Однако сами по себе яйца не делают рацион здоровым или нездоровым. Значительно важнее, какие продукты еще человек ест в течение дня.

Для большинства здоровых людей нет необходимости избегать яиц в ежедневном меню. В то же время людям с высоким уровнем холестерина или повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний следует учитывать индивидуальные рекомендации врача.

FAQ

Что будет, если есть яйца каждый день?

Если ежедневно есть яйца в умеренном количестве как часть сбалансированного рациона, организм будет получать полноценный белок, витамины A, D и B12, холин, селен и антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Для большинства здоровых людей одно яйцо в день может являться частью здорового питания. Однако людям с высоким холестерином и определенными сердечно-сосудистыми рисками следует согласовать количество яиц с врачом.

Сколько яиц можно есть в день?

Для здорового взрослого человека одно целое яйцо в день может вписываться в сбалансированный рацион. Однако точной нормы для всех нет: количество зависит от здоровья, общего питания и других источников белка, холестерина и насыщенных жиров. При необходимости можно совмещать одно целое яйцо с дополнительными яичными белками.

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